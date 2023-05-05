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Коммерсантъ FM
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Казахстанская железная дорога отменила запрет на перевозку нефтепродуктов в порт Тамань

Казахстанская железная дорога отменила конвенционный запрет на перевозку нефтепродуктов в направлении российского порта Тамань, сообщает Reuters со ссылкой на телеграмму КТЖ. В «Таманьнефтегазе» подтвердили «Ъ» снятие ограничений — по данным компании, те изначально носили технический характер.

О том, что КТЖ ввела запрет на перевозку нефтепродуктов в направлении Тамани после пожара на нефтепродуктовом терминале, Reuters сообщил накануне, 4 мая. Позднее в пресс-службе КТЖ заявили ТАСС, что компания не вводила ограничений, а запрет с 8 мая вводит Совет по железнодорожному транспорту стран СНГ.

По данным Reuters, ограничения на перевозку грузов в порт Тамань 3 мая ввела и РЖД. В то же время источники агентства заявили, что работа порта не нарушена, а нефтетерменал продолжает перевалку нефтепродуктов и сжиженного углеводородного газа. О судьбе запретов со стороны РЖД и Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ агентство не сообщает.

Григорий Лейба

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