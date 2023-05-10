Жилье с социальной нагрузкой

Фразеологизм про две стороны одной медали подходит не только для описания непростых житейских ситуаций, но и при оценке влияния социальных программ на рынок массового жилья. Свежий пример — дискуссии вокруг недвижимости, приобретаемой с использованием материнского капитала. Безусловно, идея повысить доступность жилья для семей с детьми — уместная и давно необходимая, но есть нюансы. На днях ТАСС процитировал ответ первого замглавы Минтруда Ольги Баталиной на обращение депутата Госдумы Яны Лантратовой: министерство принципиально поддерживает предложение по внесению в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН) сведений о приобретении объекта недвижимости с использованием средств маткапитала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Дополнительные сведения в ЕГРН потребовались для предотвращения при последующей продаже такого жилья нарушения прав несовершеннолетних и добросовестных покупателей недвижимости. По наблюдениям госпожи Лантратовой, суды зачастую признают такие сделки недействительными из-за отсутствия выделенных долей в квартире на всех членов семьи, включая детей. Партнер компании «ПоверенныйЪ» Даниил Синицын не видит рисков для изъятия недвижимости у покупателя, если в договоре прописана ее полная стоимость, которая действительно выплачивается. Но предупреждает, что при возникновении проблем нового собственника могут привлечь к участию в разбирательстве как третье лицо. А начаться они могут внезапно, например, из-за конфликта в семье продавца.

Неудивительно, что покупатели традиционно избегают сделок с жильем, купленным с привлечением материнского капитала. Их пугают не только растущие риски оспаривания, но и длительные сроки заключения сделок: продажа должна пройти с одобрения органов опеки. Бывают случаи и откровенного обмана, когда продавец квартиры скрывает использование материнского капитала, не выделив детям необходимые доли.

Тогда что плохого в указании сведений об использовании материнского капитала в ЕГРН? Предупрежден — значит вооружен, но только с точки зрения потенциальных покупателей.

Для собственников жилья, купленного с привлечением маткапитала, подобное решение, вполне вероятно, создаст дополнительные сложности с перспективой его реализации. Ведь с привлечением социальных программ редко приобретается эксклюзивное жилье, а в условиях общего затоваривания рынка вторичной недвижимости подобные активы при наличии информации в ЕГРН едва ли будут в принципе рассматриваться покупателями. Единственным выходом для продавцов станет предоставление заметных дисконтов, которые вряд ли одобрят органы опеки. Так что решившим вложить маткапитал в недвижимость россиянам готовящуюся сделку лучше хорошо обдумать: реализовать ее затем может быть совсем непросто.