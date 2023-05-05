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Коммерсантъ FM
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На задержанного в Шереметьево пермского общественника Чернышова составили протокол о хулиганстве

В отношении задержанного сегодня в Шереметьево руководителя пермского Центра исторической памяти (признан Минюстом иностранным агентом и ликвидирован в 2022 году) Александра Чернышова составлен протокол о хулиганстве, сообщает Telegram-канал организации. По информации центра, административное дело будет рассмотрено в Химкинском суде. Сам общественник находится в отделе полиции Шереметьево. Его несколько часов безуспешно пытался найти адвокат.

Сегодня утром в аэропорту Шереметьево полицейские задержали Александра Чернышова. По данным СМИ, задержание может быть связано с попыткой вывезти из Перми архив «Мемориала» (организация признана Минюстом иностранным агентом и ликвидирована в 2022 году).

В марте сотрудники центра по борьбе с экстремизмом уже проводили оперативные мероприятия в квартире Александра Чернышова, изъяв документы и носители информации. Параллельно полицейские провели мероприятия в квартирах других сотрудников Центра исторической памяти. Одного из них позже оштрафовали на 3 тыс. руб. за невыполнение законных требований сотрудников МВД.

Дмитрий Астахов, Пермь

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