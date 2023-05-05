Кадырова наградили медалью за вклад в развитие Курчатовского института

Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук наградил главу Чечни Рамзана Кадырова медалью имени И. В. Курчатова за «выдающийся вклад в развитие» института. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Барыбина, Коммерсантъ Фото: Татьяна Барыбина, Коммерсантъ

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» основан в 1943 году. Среди основных направлений деятельности института — изучение ядерной энергетики, управляемого термоядерного синтеза, плазменных процессов, ядерной физики низких и средних энергий, физики твердого тела и сверхпроводимости.

Господин Ковальчук вручил медаль главе Чечни в ходе визита в Грозный. Он прибыл в столицу республики вместе с делегатами Российской академии наук (РАН) и Курчатовского института. В их число, в частности, вошли вице-президент РАН Владислав Панченко и директор Курчатовского института Марат Камболов.

По словам главы республики, господин Ковальчук в ходе поездки высоко оценил деятельность чеченских вузов, в том числе Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М. Д. Миллионщикова и Чеченского государственного университета имени А. А. Кадырова. По итогам встречи власти Чечни договорились с делегатами «активнее взаимодействовать по ряду ключевых направлений», написал Рамзан Кадыров.

Эрдни Кагалтынов