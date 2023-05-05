Умер режиссер Михаил Хлебородов

Российский режиссер, клипмейкер, сценарист и продюсер Михаил Хлебородов умер на 57-м году жизни, сообщил ТАСС режиссер Григорий Константинопольский. О причинах смерти не сообщается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Хлебородов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Михаил Хлебородов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Михаил Хлебородов родился в Москве. В 1992 окончил режиссерский факультет ГИТИСа. Снял фильмы «Параграф 78», «Параграф 78: Пункт II», сериалы «Временно недоступен» и «Волшебник».

Господин Хлебородов снимал видеоклипы Богдана Титомира, Лаймы Вайкуле, Алены Свиридовой, Валерии, Дмитрия Маликова, групп «Мумий Тролль», «Белый орел», «Кар-мэн», «Моральный кодекс», «Маша и медведи», «Мальчишник».

Григорий Лейба