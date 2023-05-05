Путин поддержал идею присвоения звания «Город трудовой доблести» Ханты-Мансийску

Президент России Владимир Путин одобрил просьбу главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина о присвоении городу почетного звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщила губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова в своем telegram-канале.

Федеральный закон «О почетном звании Российской Федерации “Город трудовой доблести”» был принят Госдумой в начале 2020 года. Согласно документу, звание может быть присуждено за документальное подтверждение фактов трудового героизма жителей города в 1941-1945 годах.

В июле 2020 года Владимир Путин присвоил почетное звание 20 городам, в том числе Екатеринбургу и Нижнему Тагилу. В 2021 году президент поддержал инициативу о присвоении звания Тюмени и Каменску-Уральскому.

Диана Сунагатуллина

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