Продажи грузовиков марки ГАЗ сократились на 11,4% в январе-апреле

По данным аналитического агентства «Автостат», продажи новых грузовиков ГАЗ в России в первые четыре месяца 2023 года сократились на 11,4%, до 2 087 машин. При этом в апреле 2023 года продажи холдинга выросли к апрелю 2022 года на 34,9%: в прошлом месяце было продано 560 новых грузовиков, сообщили в агентстве со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг».

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Лидером российского рынка остается КамАЗ с результатом 3 058 машин в апреле. Второе-пятое места заняли китайские Sitrak (2 074 автомобилей), Shacman (1 549 шт.), Shacman (1 549 шт.), FAW (1 082 шт.) и Howo (609 шт.).

При этом доля группы ГАЗ на российском рынке грузовиков за четыре месяца сократилась с 8,5% в январе-апреле 2022 года до 5,4%, следует из данных «Автостата».

Владимир Зубарев