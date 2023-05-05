Суд открыл конкурсное производство в отношении Троицкого водоканала

ООО «Троицкий водоканал водоотведение» вступил в следующую процедуру банкротства. Арбитражный суд Челябинской области открыл в отношении коммунального предприятия конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Конкурсным управляющим коммунального предприятия назначен член ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» Михаил Сентюрин. Судебное заседание по рассмотрению его отчета о результатах конкурсного производства назначено на 24 октября.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в декабре 2022 года в «Троицком водоканале водоотведение» ввели наблюдение по заявлению ООО «Уралэнергосбыт» из-за долга в размере 13,5 млн руб. В апреле суд удовлетворил требования энергетической компании еще на 57 млн руб. Согласно материалам дела, всего за время процедуры наблюдения в реестр кредиторов были включены требования на общую сумму 88,5 млн руб.