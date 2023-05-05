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Коммерсантъ FM
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Запуск беспилотников до особого распоряжения запретили власти Кузбасса и Алтая

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев распорядился ограничить использование беспилотных летательных аппаратов в дни празднования 9 Мая, а также после — до особого распоряжения. Запрет будет действовать с 6 по 9 мая включительно.

С 10 мая запуск дронов могут осуществлять органы власти. Меры безопасности на территории региона приняты в связи с указом президента РФ Владимира Путина с целью усиления охраны общественного порядка, говорится в официальном сообщении Сергея Цивилева.

Аналогичное решение принял глава Республики Алтай Олег Хорохордин. В регионе введен запрет на использование беспилотников c 5 по 10 мая. Исключение сделано для органов власти, МВД, Росгвардии и ряда других структур, написал в своем Telegram-канале пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

В какую сумму могут обойтись запреты на полеты беспилотников — в публикации «Ъ» «Бесполетные беспилотники».

Лолита Белова, Новосибирск

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