Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, как учитель из Смоленской губернии стал провидцем, а также о том, что говорили о нем современники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wikipedia.org / Dmitry Rozhkov Фото: Wikipedia.org / Dmitry Rozhkov

Черкизовское кладбище сегодня — могила прорицателя Ивана Яковлевича Корейши, к которой уже более полутора веков приходят люди. Загадочный был старец. На прием к нему в Преображенскую психушку можно было попасть, купив билет за 20 копеек. Обычно выстраивалась очередь. Вот что писал врач Василий Саблер: «Благодаря популярности "кормильца" (так величали необычного пациента) больница в год зарабатывала по тысяче рублей, улучшила быт и закупила для больных музыкальные инструменты и бильярд».

О Корейше писали Толстой, Достоевский, Бунин, Островский, Лесков. Говорят, юродивого приезжал навестить Гоголь, но в палату войти так и не решился — просто постоял под окнами. Да что там писатели, приезжали и великосветские персоны: московский градоначальник и даже император Николай I. Интересно, в тот день, когда Николай умер, Корейша плакал, приговаривая: «Нет у нас больше императора!» Это притом что в Москве никто еще об этом не знал — умер-то царь в Петербурге, а интернета тогда не было.

Предсказал Корейша и Крымскую войну за год до ее начала и много чего еще. Правда, предсказания его часто носили абстрактный характер — толковать их можно было по-разному. История провидца началась в Смоленской губернии, где он работал в школе. Рассказывал что-то ученикам, объяснял и вдруг осекся на полуслове. Молча прямо с середины урока ушел куда глаза глядят. Несколько лет скитался, возвращался, пока не попал в московский приют для душевнобольных, с которого и началась его слава.

До сих пор не утихают споры о том, святым он был или шарлатаном. Действительно, некоторые способы его помощи страждущим вызывают недоумение. «Девушек он сажал к себе на колени; пожилых обливал и обмазывал нечистотами, рвал им платья, дрался, ругался» Тем не менее хоронила его вся Москва. Даже цветочек, выпавший из гроба, считался чудодейственным, а сам гроб чуть не разломали в попытках оторвать от него хотя бы крохотную щепку. До сих пор, спустя столько лет люди приходят на его могилу попросить здоровья, помощи в делах. И до сих пор, говорят, он помогает.