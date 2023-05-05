Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Москве задержали руководителя пермского Центра исторической памяти

Сегодня утром, 5 мая, в аэропорту Шереметьево полицейские задержали руководителя пермского Центра исторической памяти (организация признана властями РФ иностранным агентом и ликвидирована в 2022 году) Александра Чернышова. По данным СМИ, задержание может быть связано с попыткой вывезти из Перми архив «Мемориала» (организация признана властями РФ иностранным агентом и ликвидирована в 2022 году).

В марте сотрудники центра по борьбе с экстремизмом уже проводили оперативные мероприятия в его квартире, изъяв документы и носители информации. Параллельно полицейские провели мероприятия в квартирах других сотрудников Центра исторической памяти. Одного из них позже оштрафовали на 3 тыс. руб. за невыполнение законных требований сотрудников МВД.

В ГУ МВД по Пермскому краю на просьбу прокомментировать ситуацию сообщили, что «информацией для СМИ» не располагают. По данным «Ъ», сотрудники МВД действовали в рамках закона об оперативно-разыскной деятельности, в квартирах бывших активистов проходил «осмотр помещений».

Дмитрий Астахов, Пермь

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...