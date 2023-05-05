В Москве задержали руководителя пермского Центра исторической памяти

Сегодня утром, 5 мая, в аэропорту Шереметьево полицейские задержали руководителя пермского Центра исторической памяти (организация признана властями РФ иностранным агентом и ликвидирована в 2022 году) Александра Чернышова. По данным СМИ, задержание может быть связано с попыткой вывезти из Перми архив «Мемориала» (организация признана властями РФ иностранным агентом и ликвидирована в 2022 году).

В марте сотрудники центра по борьбе с экстремизмом уже проводили оперативные мероприятия в его квартире, изъяв документы и носители информации. Параллельно полицейские провели мероприятия в квартирах других сотрудников Центра исторической памяти. Одного из них позже оштрафовали на 3 тыс. руб. за невыполнение законных требований сотрудников МВД.

В ГУ МВД по Пермскому краю на просьбу прокомментировать ситуацию сообщили, что «информацией для СМИ» не располагают. По данным «Ъ», сотрудники МВД действовали в рамках закона об оперативно-разыскной деятельности, в квартирах бывших активистов проходил «осмотр помещений».

Дмитрий Астахов, Пермь