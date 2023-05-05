Компания MINI анонсировала новый электрический Cooper, который выйдет на рынок до конца 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография MINI Cooper Electric Фото: MINI MINI Cooper Electric Фото: MINI Следующая фотография 1 / 2 MINI Cooper Electric Фото: MINI MINI Cooper Electric Фото: MINI

Электромобиль станет самостоятельной моделью и не будет иметь версий с двигателями внутреннего сгорания. Трехдверный хэтчбек получит две модификации, отличающиеся мощностью силовой установки и запасом хода без подзарядки.

Cooper E будет иметь 184-сильный мотор и батарею 40,7 кВт•ч с запасом хода до 300 км, а Cooper SE оснастят 218-сильным двигателем и аккумулятором на 54,2 кВт•ч с запасом хода до 400 км.

Выпуск новых электромобилей наладят в ноябре 2023 года на заводе BMW в Лейпциге. Напомним, ранее марка также анонсировала электрический кроссовер MINI Countryman Electric, а на 2024 год намечен дебют полностью нового электрокроссовера MINI Aceman.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK