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MINI анонсировала новый электрический Cooper

Компания MINI анонсировала новый электрический Cooper, который выйдет на рынок до конца 2023 года.

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MINI Cooper Electric

MINI Cooper Electric

Фото: MINI

MINI Cooper Electric

MINI Cooper Electric

Фото: MINI

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MINI Cooper Electric

Фото: MINI

MINI Cooper Electric

Фото: MINI

Электромобиль станет самостоятельной моделью и не будет иметь версий с двигателями внутреннего сгорания. Трехдверный хэтчбек получит две модификации, отличающиеся мощностью силовой установки и запасом хода без подзарядки.

Cooper E будет иметь 184-сильный мотор и батарею 40,7 кВт•ч с запасом хода до 300 км, а Cooper SE оснастят 218-сильным двигателем и аккумулятором на 54,2 кВт•ч с запасом хода до 400 км.

Выпуск новых электромобилей наладят в ноябре 2023 года на заводе BMW в Лейпциге. Напомним, ранее марка также анонсировала электрический кроссовер MINI Countryman Electric, а на 2024 год намечен дебют полностью нового электрокроссовера MINI Aceman.

Максим Вершинин

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