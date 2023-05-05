Смольный планирует штрафовать за неуплату курортного сбора

Комитет по развитию туризма Петербурга подготовил законопроект о штрафах за задержку или неуплату курортного сбора. Соответствующий документ в настоящий момент проходит антикоррупционную экспертизу.

В нем предлагается ввести штрафы как для владельцев гостиниц, так и для туристов. За отказ туристов платить сбор штраф может составить от 500 до 2 тыс. руб., за повторное — от 1 тыс. до 5 тыс. руб. Для юридических лиц предлагают ввести штрафы размером в 10 тыс. руб. за первое нарушение и 50 тыс. руб. за повторное. Для индивидуальных предпринимателей — 5 тыс. и 25 тыс. руб. за первое и повторное соответственно.

Предлагается ввести штрафы и за задержку отелем оплаты курортного сбора. Индивидуальных предпринимателей могут оштрафовать на 50 тыс. руб., юрлица — на 75 тыс. руб., при повторной задержке сумма вырастет до 100 тыс. и 150 тыс. руб. соответственно.

В документе также указан размер штрафов при нарушении правил учета плательщиков курортного сбора. Индивидуальные предприниматели заплатят 10 тыс. руб., ИП — 3 тыс. руб. За повторное нарушение их оштрафуют на 30 тыс. и 5 тыс. руб. соответственно.

В случае прохождения всех экспертиз и одобрения поправок закон вступит в силу 1 августа 2023 года.

Напомним, что с 1 августа текущего года власти Петербурга планируют ввести в качестве эксперимента курортный сбор для туристов. Платить его будут все совершеннолетние туристы, проживающие в объектах размещения более 24 часов. Размер сбора составит 100 руб. в сутки с туриста.

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