Власти Петербурга планируют ввести курортный сбор для туристов этим летом

Курортный сбор в размере 100 руб. в сутки с туристов планируют ввести в Петербурге с 1 августа этого года. Об этом говорится в законопроекте, опубликованном 7 марта на портале антикоррупционной экспертизы.

Внедрение сбора будет проходить в экспериментальном формате на всех территории города с 1 августа 2023 по 31 декабря 2024 года. Платить его будут все совершеннолетние туристы, проживающие в объектах размещения более 24 часов.

Взимать курортный сбор планируют и с остановившихся в официальных гостиницах, и с ночующих в других жилых помещениях, пригодных для временного проживания. Оператор сбора будет собирать деньги с постояльцев и перечислять их в бюджет города в месяц, следующий за отчетным.

Курортный сбор не будет взиматься с ветеранов, инвалидов войны граждан, награжденных знаками героев, инвалидов I и II групп, малоимущих семей, больных туберкулезом, тех, кто прибыл в город на лечение, других, кто попадает под льготы, тех, кто приехал в город для постоянного жительства.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий взимать курортный сбор с туристов в Петербурге.

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