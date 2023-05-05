Объем переводов из России в Казахстан за год вырос в 2,7 раза

В марте 2023 года по сравнению с 2022 годом объем денежных переводов из России в Казахстан вырос в 2,7 раз. Общая сумма переводов в Казахстан достигла 12,2 млрд тенге ($27,5 млн). Это следует из статистики Нацбанка Казахстана.

Россия стала лидером по объему межстрановых поступлений в Казахстан. На нее пришелся 41% объемов переводов, по числу переводов — 54%. Всего за март было совершено 61,6 тыс. переводов через системы денежных переводов.

За январь-март 2023 года из Казахстана в Россию перевели 48,1 млрд тенге ($105,9 млн), из России в Казахстан — 34 млрд тенге ($74,7 млн). При этом во втором квартале 2022-го объем переводов в Казахстан достиг 130,7 млрд тенге ($295,7 млн), в третьем — 123,9 млрд тенге ($260,5 млн), а в четвертом — 94,1 млрд тенге ($201 млн), отмечает Frank Media. В более ранние периоды объемы переводов из Казахстана превышали сумму переводов в Казахстан.

По данным погранслужбы ФБС, в 2022 году Казахстан стал третьим по популярности направлением для зарубежных поездок россиян. В эту страну было совершено 2,7 млн поездок, пик пришелся на третий квартал года после объявления частичной мобилизации в России.

Олеся Павленко