Сын депутата Госдумы снялся с праймериз по выборам в думу Екатеринбурга

Сын депутата Госдумы Сергея Чепикова Прохор снял свою кандидатуру с праймериз «Единой России» по выборам в Екатеринбургскую городскую думу. Его имя пропало из списка кандидатов на сайте предварительного голосования. До этого он заявлялся в округе №10.

Кроме него, на праймериз заявлялось несколько детей политиков: в округе №10 — сын депутата законодательного собрания Свердловской области Вячеслава Вегнера Александр, в округе №8 — сын депутата Госдумы РФ Андрея Альшевских Александр, в округе №24 — сын экс-депутата думы Екатеринбурга Анатолий Шарапов-младший. Их имена в списке по-прежнему числятся.

Предварительное голосование пройдет с 22 по 28 мая. Выборы в Екатеринбургскую городскую думу запланированы на сентябрь.

Подробнее про этих и других участников праймериз — в материале «Ъ-Урал» «Сын за отца».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте