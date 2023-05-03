Сын за отца

На праймериз «Единой России» по выборам в новый созыв Екатеринбургской городской думы заявилось почти 150 кандидатов. Среди них действующие депутаты городского парламента, в том числе от других партий, а также дети депутатов разных уровней. В списке числятся глава Екатеринбурга Алексей Орлов, депутаты регионального заксобрания Сергей Карякин и Госдумы Антон Шипулин. По мнению политологов, они возглавят список партии на основных выборах в гордуму, которые пройдут в сентябре.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Около 150 кандидатов заявились на праймериз «Единой России»

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Около 150 кандидатов заявились на праймериз «Единой России»

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Половина действующих депутатов Екатеринбургской городской думы заявилась на предварительное голосование (праймериз) «Единой России» по выборам в новый созыв городского парламента. Среди них председатель думы Игорь Володин, руководитель партийной фракции в думе Ира Овчинникова и вернувшийся с зоны СВО президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков.

Среди депутатов думы от «Единой России», кто не стал выдвигать свою кандидатуру, оказались председатель комиссии по безопасности жизнедеятельности населения думы Сергей Воронин и зампредседателя комиссии по социальной защите и здравоохранению Сергей Боярский.



Старожил думы Екатеринбурга вице-спикер Виктор Тестов одним из первых заявился на предварительное голосование, но 24 апреля сообщил о завершении политической карьеры и намерении прекратить борьбу за мандат в новом созыве.

От «Единой России» решили выдвинуться несколько депутатов, представляющих в действующем созыве другие партии: Алексей Мещеряков, Михаил Вечкензин и Александр Колесников (трое — почти вся фракция «Справедливой России» в думе), а также бывший коммунист Андрей Пирожков, которого в 2022 году исключили из фракции КПРФ за регулярную солидарность с «Единой Россией» и голосование за «антинародные решения».

«Не вижу в этом ничего сверхординарного. Праймериз на то и предварительное голосование, чтобы каждый мог попробовать силы, посоревноваться. Были примеры, когда люди, не прошедшие праймериз “Единой России”, шли в дальнейшем под флагом нашей партии, а участие в праймериз стало для них стартовой площадкой»,— заявил «Ъ-Урал» депутат Госдумы и лидер свердловского отделения «Справедливой России» Андрей Кузнецов.

Политолог Сергей Мошкин подчеркнул, что в праймериз «Единой России» могут участвовать кандидаты, которые не входят в другие партии. «Эти кандидаты идут как беспартийные. Участвуя в голосовании, они могут напомнить о себе и воспользоваться легальной возможностью выпустить и расклеить свои плакаты. Возможно, кто-то из них верит в удачу — вдруг получится победить. Либо они так тренируются перед основными выборами»,— пояснил господин Мошкин.

На место в следующем созыве гордумы будут претендовать и дети известных политиков.

В округе №8 заявился сын депутата Госдумы РФ Андрея Альшевских Александр, а в округе №10 — сын депутата Госдумы Сергея Чепикова Прохор и сын депутата законодательного парламента Свердловской области Вячеслава Вегнера Александр. Сын экс-депутата думы Екатеринбурга Анатолий Шарапов-младший заявился от округа №24.

«Участие сыновей политиков — это тестирование возможностей политических династий. Для самих сыновей это большая ответственность. Одна фамилия не прокатит, нужно доказывать свою эффективность. А если не получится, проигрыш скажется и на отцах»,— считает политолог Александр Белоусов.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, депутат регионального заксобрания Сергей Карякин и депутат Госдумы Антон Шипулин заявились в качестве кандидатов в депутаты думы Екатеринбурга по списку. По мнению опрошенных «Ъ-Урал» политологов, они могут возглавить список «Единой России» на основных выборах в гордуму. «Во главу списка ставят “паровозов” — людей известных, электорально привлекательных, но реально не рассчитывающих пойти на работу в думу. Естественно, глава останется главой, Шипулин — депутатом Госдумы, Карякин — в заксо. Аналитики администрации, видимо, не нашли более привлекательных кандидатур»,— предположил Сергей Мошкин. Александр Белоусов допустил, что на господина Орлова возложат ответственность за результаты выборов в гордуму и за то, сколько процентов в них наберет «Единая Россия».

«Интереснее то, кто будет стоять в списке после них — кому действительно достанутся мандаты. “Единая Россия” рассчитывает приблизительно на пять мест, а значит, нужно будет смотреть на тех, кто займет в списке места с четвертого по восьмое»,— отметил господин Мошкин.

«Единая Россия» отстранила от праймериз по выборам в новый созыв гордумы Екатеринбурга бывшего депутата и активиста КПРФ Эдуарда Мансурова. Его имя пропало из списка кандидатов на сайте партии. В региональном отделении партии сообщили, что поводом для этого стало видео с негативными высказываниями экс-депутата о деятельности партии и президента Владимира Путина. «Данные действия дискредитируют партию и наносят ущерб политическим интересам партии»,— сообщили в Telegram-канале отделения.

Предварительное голосование пройдет с 22 по 28 мая. Выборы в Екатеринбургскую городскую думу запланированы на сентябрь. Согласно принятым в апреле поправкам в Устав города, 25 депутатов будут избираться по одномандатным округам, 10 — по партийным спискам, а не 50/50, как было ранее.

Катерина Якушева