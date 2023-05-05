Пожар в селе Успенка под Тюменью локализовали на площади 3,9 тыс. кв. м

Пожар в селе Успенка в Тюменской области локализован на площади 3900 кв. м, сообщает пресс-служба МЧС. По данным ведомства, удалось отстоять более 1 тыс. жилых домов, огнем были повреждены 13. У тушению пожара привлечено 226 человек, 56 единиц техники и два вертолета Ми-8.

Село Успенка находится в 33 км от Тюмени. Вчера, 4 мая, оттуда эвакуировали 79 жителей из 30 домов. МЧС опасалось распространения пожара на соседние населенные пункты. Накануне в селе по решению губернатора области Александра Моора ввели режим чрезвычайной ситуации.

Лаура Кеффер