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Коммерсантъ FM
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В селе Успенка под Тюменью ввели режим ЧС из-за пожара

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели из-за крупного пожара в селе Успенка в Тюменской области, сообщил глава региона Александр Моор. По его словам, огнем повреждены18 строений, из них восемь — жилые домы.

«Пожарным удалось остановить продвижение огня. Но находиться в Успенке все равно опасно — очень сильное задымление, тяжело дышать»,— написал губернатор в Telegram. Он добавил, что сегодня, 5 мая, встретится с жителями, чьи дома пострадали от огня, чтобы оценить размер ущерба.

Село Успенка находится в 33 км от Тюмени. В тушении пожара задействовано более 200 человек и 50 единиц техники. Вчера, 4 мая, в селе эвакуировали 79 жителей из 30 домов, а также из дома престарелых и детского дома. МЧС говорило об угрозе распространения пожара на соседние населенные пункты.

Лаура Кеффер

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