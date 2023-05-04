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Коммерсантъ FM
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В тюменском селе эвакуировали жителей из-за крупного пожара

В селе Успенка (Тюменская область) спасатели эвакуировали 79 жителей из 30 домов из-за угрозы распространения крупного пожара, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Как рассказали в областном правительстве, также проведена эвакуация из дома престарелых и детского дома, расположенных в селе. Пламя начало распространяться на жилые постройки. Существует угроза распространения пожара на соседние населенные пункты.

По данным МЧС, к тушению пожара привлечены 74 человека, 51 единица техники и 2 вертолета МИ-8.

Позже стало известно, что из диспансера эвакуировали 370 детей, а из дома престарелых 45 человек. Дополнительно к месту пожара от МЧС направлены 50 человек 4 единицы техники.

Полина Хабарова, Екатеринбург

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