Главы Чувашии и Марий Эл договорились о расширении взаимных поставок

Главы Чувашии и Мари Эл Олег Николаев и Юрий Зайцев в четверг на встрече в Йошкар-Оле подписали план мероприятий по реализации ранее заключенного соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве двух регионов.

Как сообщила пресс-служба главы Чувашии, стороны, в частности, договорились наращивать объемы взаимопоставок продукции, предоставлять электронные площадки для размещения компаниями предложений по сотрудничеству. В сельском хозяйстве предполагается обмен опытом в области племенного животноводства и птицеводства, селекции и семеноводства. Рассматривается возможность участия товаропроизводителей в ярмарках выходного дня и предоставления им торговых мест на рынках двух регионов.

По данным Чувашстата, внешнеторговый оборот Чувашии с Марий Эл за 9 месяцев 2022 года составил 4,6 млрд руб., в том числе экспорт составил 1,1 млрд. руб., импорт – 3,5 млрд. руб.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"