Носки к празднику

В 40 лет все только начинается, считают в Opel — компания недавно отпраздновала свое 160-летие, так что здесь знают толк в датах. 40 лет назад же появилась модель Corsa и сразу стала бестселлером — за эти годы было выпущено 14 млн экземпляров этой модели, и сейчас уже на дорогах рассекает Corsa шестого поколения, полностью электрическая. Когда в 1982 году с конвейера сошла первая Corsa, она сразу завоевала сердца милым, немного угловатым внешним видом и уютным интерьером, в особенности шотландкой, которой были обиты сиденья.

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В честь юбилея налажен выпуск носков в шотландскую клетку, полностью повторяющую оригинальную отделку Corsa A. Говорят, клетка опять вошла в моду, ну а Opel Corsa никогда из нее и не выходила.

Наташа Афанасьева