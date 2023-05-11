Если еще не забыли, «Шанхайский полдень» — так называлась комедия с Джеки Чаном, снятая без малого четверть века назад. В ту пору, когда «китайские товары» были у нас синонимом чего-то дешевого, но при этом некачественного и одноразового. Речь шла о детских игрушках, одежде и даже телевизорах — китайских автомобилей мы в тогда еще не видели. Потом они тоже у нас появились, и, пожалуй, единственным их достоинством была опять же их цена. А с того же Шанхайского автосалона, куда начали ездить российские автомобильные журналисты, они еще лет десять назад присылали в основном смешные картинки, как в Поднебесной пытаются переосмысливать Porsche Macan или Range Rover Evoque.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Гронский Фото: Дмитрий Гронский

Автосалон Auto Shanghai 2023 можно считать поворотным во многих смыслах. Европейские и американские выставки начали закрываться еще до пандемии, и мероприятие в Шанхае теперь может поспорить разве что с Пекинским автосалоном, который его подменяет по четным годам. Но главное не само автошоу, а экспоненты — китайские марки, которые из подражателей превратились в законодателей мод и поставщиков технологий.

Новая энергия

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография У Haval в Шанхае помимо показа обновленной модельной линейки состоялась мировая премьера кроссоверов Fierce Dragon (на фото) и Fierce Dragon MAX — эти названия актуальны для китайского рынка, обе модели — на новой полноприводной гибридной платформе Hi4 Фото: Haval Фото: Tank Марка Exeed представила на выставке седан и кроссовер своего нового суббренда Exlantix, под которым на рынок будут выходить исключительно электромобили. Цитата на экране принадлежит Абраму Самуиловичу Маслову — американскому философу, чьи родители эмигрировали в США из Российской империи Фото: Exeed Фото: Анна Килимник На выставке дебютировал трехосный Poer 6x6 CyberPickup, гибридный пикап от компании Great Wall Motor, оснащенный четырьмя блокировками: по одной — в межколесных дифференциалах и четвертой — в дифференциале между второй и третьей осями Фото: Poer Одна из новинок бренда Tank — мировая премьера Tank 400 PHEV. У модели стильный ретродизайн, рамная конструкция с двухрычажной передней подвеской и неразрезным задним мостом и гибридная силовая установка, оснащенная двухлитровым турбомотором Фото: Tank Стенд марки Poer изобиловал пикапами в версии для путешествий. А этот угловатый и брутальный электрический внедорожник на фото — Mengshi M-Hero 917, его производство уже идет полным ходом на новом заводе Dongfeng в Хубее Фото: Poer Фото: Анна Килимник Фото: Poer Следующая фотография 1 / 9 У Haval в Шанхае помимо показа обновленной модельной линейки состоялась мировая премьера кроссоверов Fierce Dragon (на фото) и Fierce Dragon MAX — эти названия актуальны для китайского рынка, обе модели — на новой полноприводной гибридной платформе Hi4 Фото: Haval Фото: Tank Марка Exeed представила на выставке седан и кроссовер своего нового суббренда Exlantix, под которым на рынок будут выходить исключительно электромобили. Цитата на экране принадлежит Абраму Самуиловичу Маслову — американскому философу, чьи родители эмигрировали в США из Российской империи Фото: Exeed Фото: Анна Килимник На выставке дебютировал трехосный Poer 6x6 CyberPickup, гибридный пикап от компании Great Wall Motor, оснащенный четырьмя блокировками: по одной — в межколесных дифференциалах и четвертой — в дифференциале между второй и третьей осями Фото: Poer Одна из новинок бренда Tank — мировая премьера Tank 400 PHEV. У модели стильный ретродизайн, рамная конструкция с двухрычажной передней подвеской и неразрезным задним мостом и гибридная силовая установка, оснащенная двухлитровым турбомотором Фото: Tank Стенд марки Poer изобиловал пикапами в версии для путешествий. А этот угловатый и брутальный электрический внедорожник на фото — Mengshi M-Hero 917, его производство уже идет полным ходом на новом заводе Dongfeng в Хубее Фото: Poer Фото: Анна Килимник Фото: Poer

В Национальном выставочном центре, где проходил Шанхайский автосалон, первые часы после открытия не работала часть эскалаторов, ведущих на второй этаж: машин было так много, что они экспонировались в шести павильонах, порой на двух уровнях. И очень плохо справлялись со своей работой системы вентиляции и кондиционирования — на некоторых стендах было реально душно. Кто-то пошутил, что происходящее — это еще одно доказательство того, что существующая ныне энергетика не справится с таким большим количеством электромобилей и чем-то придется жертвовать. На стенде Toyota, кстати, посетителям выдавали бумажные веера.

Понятно, что электромобили — главный тренд. Но это на первый взгляд. На самом деле тренд шире, и он называется в Китае «транспортные средства на новой энергии» — это электромобили с аккумулятором или топливными элементами, а также подключаемые гибриды. Причем заметно это не только по выставке. По дороге из Шанхайского аэропорта в центр 24-миллионного города нельзя не обратить внимание, что чуть ли не у половины автомобилей в потоке номерные знаки — зеленые, именно такие имеют здесь «электрифицированные» машины.

Еще один тренд, который нельзя было не заметить, — практически все автомобили китайских марок очень похожи друг на друга. То есть если в Европе или Америке любят рассуждать о генетических кодах того или иного бренда, которые находят свое отражение в дизайне, то в Китае, похоже, этим совсем не заморачиваются, а делают то, что на данный момент считается модным. Если фары, то это не какой-то акцентированный источник света, а такая светящаяся клякса, расползающаяся в три стороны по крылу и капоту. Если это минивэн для перевозки начальства, то у него обязательно будет огромная радиаторная решетка, сияющая хромом. Если это брутальный внедорожник, то тут непременно обнаружится намек на этакое ретро — такое впечатление, что успех модели Tank 300 так всех впечатлил, что все бросились строить что-то похожее, с нарочито квадратными кузовами.

Китайские термосы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Анна Килимник Компания Chery представила не только новые автомобили, но и новый бренд iCar, под которым планируется выпускать стильные и высокотехнологичные электромобили. В Шанхае показали концепт iCar GT и внедорожник iCar 03, который в ближайшее время станет серийной моделью Фото: iCar Внедорожник iCar 03 Фото: iCar Новинка Шанхая и пятая модель в линейке компании Xpeng Motors, основанной всего-то пять лет назад, — электрокроссовер Xpeng G6, который был представлен как в заднеприводной, так и в полноприводной модификации. Дизайн салона отличается минималистичностью Фото: Xpeng Интерьер Xpeng G6 Фото: Xpeng Электрический компактный минивэн Arcfox Kaola создан для семей с маленькими детьми: здесь есть детское кресло для новорожденных, пеленальный столик, шторка для кормления и много других оригинальных опций, актуальных для тех, кто много перемещается вместе с младенцами Фото: Arcfox Салон Arcfox Kaola Фото: Arcfox Концепт-кар BYD Song L был представлен публике впервые. Он относится к серии концептов BYD Dynasty и представляет собой электрический кроссовер B-класса. Стильные девушки, напоминающие эльфов, притягивали публику как магнит Фото: Анна Килимник Вслед за моделью Funky Cat, которая была представлена в обновленном виде, бренд Ora, принадлежащий компании Great Wall Motor и выпускающий только электрические модели, презентовал новую версию своего популярного хетчбэка — спортивный Funky Cat GT Фото: Ora Но главная новинка от Ora в Шанхае — пятидверный фастбэк Lightning Cat. Обращают на себя внимание такие элементы, как безрамочные двери, утопленные ручки, светодиодная оптика. Топовая версия этого электромобиля способна разгоняться до 100 км/ч за 4,3 секунды, а на одной зарядке проезжает 600 км Фото: Ora YangWang в переводе с китайского означает «смотреть вверх» или «восхищаться». Главная премьера YangWang в Шанхае — гиперкар U9 с уникальной подвеской Фото: YangWang Wey Gaoshan PHEV — первый минивэн бренда, в основе создания которого лежит концепция «безопасного интеллектуального автомобиля на новой энергии», что бы это ни значило. Также был представлен шестиместный электрический кроссовер Wey Lanshan PHEV Фото: Wey Фото: Wey В целом автосалон в Шанхае производит головокружительное впечатление. Автомобильные марки часто имеют написание только иероглифами, девушки в диковинных нарядах, ведущие стримы сразу с двух мобильных телефонов, нескончаемые залы, все новые и новые бренды… Фото: Ora Следующая фотография 1 / 14 Фото: Анна Килимник Компания Chery представила не только новые автомобили, но и новый бренд iCar, под которым планируется выпускать стильные и высокотехнологичные электромобили. В Шанхае показали концепт iCar GT и внедорожник iCar 03, который в ближайшее время станет серийной моделью Фото: iCar Внедорожник iCar 03 Фото: iCar Новинка Шанхая и пятая модель в линейке компании Xpeng Motors, основанной всего-то пять лет назад, — электрокроссовер Xpeng G6, который был представлен как в заднеприводной, так и в полноприводной модификации. Дизайн салона отличается минималистичностью Фото: Xpeng Интерьер Xpeng G6 Фото: Xpeng Электрический компактный минивэн Arcfox Kaola создан для семей с маленькими детьми: здесь есть детское кресло для новорожденных, пеленальный столик, шторка для кормления и много других оригинальных опций, актуальных для тех, кто много перемещается вместе с младенцами Фото: Arcfox Салон Arcfox Kaola Фото: Arcfox Концепт-кар BYD Song L был представлен публике впервые. Он относится к серии концептов BYD Dynasty и представляет собой электрический кроссовер B-класса. Стильные девушки, напоминающие эльфов, притягивали публику как магнит Фото: Анна Килимник Вслед за моделью Funky Cat, которая была представлена в обновленном виде, бренд Ora, принадлежащий компании Great Wall Motor и выпускающий только электрические модели, презентовал новую версию своего популярного хетчбэка — спортивный Funky Cat GT Фото: Ora Но главная новинка от Ora в Шанхае — пятидверный фастбэк Lightning Cat. Обращают на себя внимание такие элементы, как безрамочные двери, утопленные ручки, светодиодная оптика. Топовая версия этого электромобиля способна разгоняться до 100 км/ч за 4,3 секунды, а на одной зарядке проезжает 600 км Фото: Ora YangWang в переводе с китайского означает «смотреть вверх» или «восхищаться». Главная премьера YangWang в Шанхае — гиперкар U9 с уникальной подвеской Фото: YangWang Wey Gaoshan PHEV — первый минивэн бренда, в основе создания которого лежит концепция «безопасного интеллектуального автомобиля на новой энергии», что бы это ни значило. Также был представлен шестиместный электрический кроссовер Wey Lanshan PHEV Фото: Wey Фото: Wey В целом автосалон в Шанхае производит головокружительное впечатление. Автомобильные марки часто имеют написание только иероглифами, девушки в диковинных нарядах, ведущие стримы сразу с двух мобильных телефонов, нескончаемые залы, все новые и новые бренды… Фото: Ora

Но если от общего внешнего вида перейти к деталям, здесь такая же ситуация. Утопленные ручки, дисплеи уже не на две трети передней панели, а на всю ее длину, беспроводная зарядка по центру не для одного, а сразу для двух смартфонов — все эти опции буквально само собой разумеющееся, кажется, для всех китайских автобрендов.

И еще в Китае, похоже, очень любят путешествовать на автомобилях с палаткой — на десятке стендов можно было увидеть всевозможные, иногда даже двухэтажные жилые конструкции, смонтированные на крышах машин. А подле — инсталляции с раскладными стульями, котелками и термосами. Рядом — обязательно стендисты, в ковбойских шляпах, с гитарой или в образе эльфа. Мы пишем «стендисты», потому что на Шанхайском автосалоне возле автомобилей позировали не только милые, но неброско одетые девушки, но и бравые парни, а чаще и те и другие — парой или ячейкой общества.

А вот чей образ бросался в глаза — так это девушек-стриммеров. Прямые трансляции, которые ведут молодые девушки, в Китае безумно популярны. При этом зачастую неважно, что именно делает девушка во время трансляции — ест, танцует или рассказывает про новый автомобиль. Но выглядеть она при этом должна не столько сногсшибательно, сколько особенно — ярко, броско, необычно.

Задача на пятилетку

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Шанхае бренд Voyah представил концепт i-Cozy, название которого расшифровывается так: i означает «интеллигентный», а Cozy — «теплый, удобный и дружелюбный». Концепт-кар создан как максимально комфортабельный автомобиль с возможностью интерактивного взаимодействия человека с окружающей средой Фото: Voyah Один из трендов шанхайских новинок — кубизм. Согласитесь, есть что-то общее у внедорожника U8 (на фото) нового бренда роскошных электромобилей YangWang от корпорации BYD и Panda Mini , самого маленького автомобиля в модельной линейке Geely Geometry Фото: YangWang Panda Mini Фото: Geely Компания Geely Auto показала в Шанхае новую серию электрифицированных автомобилей премиум-класса под общим именем Geely Yinhe, среди который был и полностью электрический концепт Yinhe Light Фото: Geely Интерьер Yinhe Light Фото: Geely Следующая фотография 1 / 5 В Шанхае бренд Voyah представил концепт i-Cozy, название которого расшифровывается так: i означает «интеллигентный», а Cozy — «теплый, удобный и дружелюбный». Концепт-кар создан как максимально комфортабельный автомобиль с возможностью интерактивного взаимодействия человека с окружающей средой Фото: Voyah Один из трендов шанхайских новинок — кубизм. Согласитесь, есть что-то общее у внедорожника U8 (на фото) нового бренда роскошных электромобилей YangWang от корпорации BYD и Panda Mini , самого маленького автомобиля в модельной линейке Geely Geometry Фото: YangWang Panda Mini Фото: Geely Компания Geely Auto показала в Шанхае новую серию электрифицированных автомобилей премиум-класса под общим именем Geely Yinhe, среди который был и полностью электрический концепт Yinhe Light Фото: Geely Интерьер Yinhe Light Фото: Geely

В какой степени все увиденное будет касаться российского рынка? Думаем, что в большой. Хотя бы потому, что китайские бренды, по сути, единственные иномарки, которые у нас официально представлены. А под брендами Lada и «Москвич» у нас тоже будут выпускаться китайские модели.

Но есть о чем подумать и всему автомобильному миру. В рамках выставки, например, руководство концерна Chery представило концепцию развития марок Omoda и Jaecoo. Поставлена задача, чтобы к 2030 году их совокупная рыночная доля на мировом рынке составила… 10 процентов. Попробуем перевести это с китайского на русский. Сейчас в мире ежегодно продается около 80 млн новых автомобилей, 10 млн из которых — это продукция Toyota и ее дочерних марок. То есть, по прогнозу китайских товарищей, через пятилетку Omoda и Jaecoo, о которых мы еще год назад ничего не слышали, могут догнать по популярности старейшего японского автопроизводителя.

Не спешите говорить, что верится в это с трудом. Еще относительно недавно мало кто из нас мог предположить, что китайские автомобили станут, по сути, единственным выбором на российском рынке.

Все как с часовыми поясами: когда в Шанхае полдень, в других частях света либо еще не рассвело, либо уже закатилось.

Дмитрий Гронский, Анна Килимник