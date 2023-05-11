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Коммерсантъ FM
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Шанхайский полдень

Чем удивила крупнейшая в Азиатском регионе автомобильная выставка

Если еще не забыли, «Шанхайский полдень» — так называлась комедия с Джеки Чаном, снятая без малого четверть века назад. В ту пору, когда «китайские товары» были у нас синонимом чего-то дешевого, но при этом некачественного и одноразового. Речь шла о детских игрушках, одежде и даже телевизорах — китайских автомобилей мы в тогда еще не видели. Потом они тоже у нас появились, и, пожалуй, единственным их достоинством была опять же их цена. А с того же Шанхайского автосалона, куда начали ездить российские автомобильные журналисты, они еще лет десять назад присылали в основном смешные картинки, как в Поднебесной пытаются переосмысливать Porsche Macan или Range Rover Evoque.

Фото: Дмитрий Гронский

Фото: Дмитрий Гронский

Автосалон Auto Shanghai 2023 можно считать поворотным во многих смыслах. Европейские и американские выставки начали закрываться еще до пандемии, и мероприятие в Шанхае теперь может поспорить разве что с Пекинским автосалоном, который его подменяет по четным годам. Но главное не само автошоу, а экспоненты — китайские марки, которые из подражателей превратились в законодателей мод и поставщиков технологий.

Новая энергия

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У Haval в Шанхае помимо показа обновленной модельной линейки состоялась мировая премьера кроссоверов Fierce Dragon (на фото) и Fierce Dragon MAX — эти названия актуальны для китайского рынка, обе модели — на новой полноприводной гибридной платформе Hi4

У Haval в Шанхае помимо показа обновленной модельной линейки состоялась мировая премьера кроссоверов Fierce Dragon (на фото) и Fierce Dragon MAX — эти названия актуальны для китайского рынка, обе модели — на новой полноприводной гибридной платформе Hi4

Фото: Haval

Фото: Tank

Марка Exeed представила на выставке седан и кроссовер своего нового суббренда  Exlantix, под которым на рынок будут выходить исключительно электромобили. Цитата на экране принадлежит Абраму Самуиловичу Маслову — американскому философу, чьи родители эмигрировали в США из Российской империи

Марка Exeed представила на выставке седан и кроссовер своего нового суббренда  Exlantix, под которым на рынок будут выходить исключительно электромобили. Цитата на экране принадлежит Абраму Самуиловичу Маслову — американскому философу, чьи родители эмигрировали в США из Российской империи

Фото: Exeed

Фото: Анна Килимник

На выставке дебютировал трехосный Poer 6x6 CyberPickup, гибридный пикап от компании Great Wall Motor, оснащенный четырьмя блокировками: по одной — в межколесных дифференциалах и четвертой — в дифференциале между второй и третьей осями

На выставке дебютировал трехосный Poer 6x6 CyberPickup, гибридный пикап от компании Great Wall Motor, оснащенный четырьмя блокировками: по одной — в межколесных дифференциалах и четвертой — в дифференциале между второй и третьей осями

Фото: Poer

Одна из новинок бренда Tank — мировая премьера Tank 400 PHEV. У модели стильный ретродизайн, рамная конструкция с двухрычажной передней подвеской и неразрезным задним мостом и гибридная силовая установка, оснащенная двухлитровым турбомотором

Одна из новинок бренда Tank — мировая премьера Tank 400 PHEV. У модели стильный ретродизайн, рамная конструкция с двухрычажной передней подвеской и неразрезным задним мостом и гибридная силовая установка, оснащенная двухлитровым турбомотором

Фото: Tank 

Стенд марки Poer изобиловал пикапами в версии для путешествий. А этот угловатый и брутальный электрический внедорожник на фото — Mengshi M-Hero 917, его производство уже идет полным ходом на новом заводе Dongfeng в Хубее

Стенд марки Poer изобиловал пикапами в версии для путешествий. А этот угловатый и брутальный электрический внедорожник на фото — Mengshi M-Hero 917, его производство уже идет полным ходом на новом заводе Dongfeng в Хубее

Фото: Poer

Фото: Анна Килимник

Фото: Poer

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У Haval в Шанхае помимо показа обновленной модельной линейки состоялась мировая премьера кроссоверов Fierce Dragon (на фото) и Fierce Dragon MAX — эти названия актуальны для китайского рынка, обе модели — на новой полноприводной гибридной платформе Hi4

Фото: Haval

Фото: Tank

Марка Exeed представила на выставке седан и кроссовер своего нового суббренда  Exlantix, под которым на рынок будут выходить исключительно электромобили. Цитата на экране принадлежит Абраму Самуиловичу Маслову — американскому философу, чьи родители эмигрировали в США из Российской империи

Фото: Exeed

Фото: Анна Килимник

На выставке дебютировал трехосный Poer 6x6 CyberPickup, гибридный пикап от компании Great Wall Motor, оснащенный четырьмя блокировками: по одной — в межколесных дифференциалах и четвертой — в дифференциале между второй и третьей осями

Фото: Poer

Одна из новинок бренда Tank — мировая премьера Tank 400 PHEV. У модели стильный ретродизайн, рамная конструкция с двухрычажной передней подвеской и неразрезным задним мостом и гибридная силовая установка, оснащенная двухлитровым турбомотором

Фото: Tank 

Стенд марки Poer изобиловал пикапами в версии для путешествий. А этот угловатый и брутальный электрический внедорожник на фото — Mengshi M-Hero 917, его производство уже идет полным ходом на новом заводе Dongfeng в Хубее

Фото: Poer

Фото: Анна Килимник

Фото: Poer

В Национальном выставочном центре, где проходил Шанхайский автосалон, первые часы после открытия не работала часть эскалаторов, ведущих на второй этаж: машин было так много, что они экспонировались в шести павильонах, порой на двух уровнях. И очень плохо справлялись со своей работой системы вентиляции и кондиционирования — на некоторых стендах было реально душно. Кто-то пошутил, что происходящее — это еще одно доказательство того, что существующая ныне энергетика не справится с таким большим количеством электромобилей и чем-то придется жертвовать. На стенде Toyota, кстати, посетителям выдавали бумажные веера.

Понятно, что электромобили — главный тренд. Но это на первый взгляд. На самом деле тренд шире, и он называется в Китае «транспортные средства на новой энергии» — это электромобили с аккумулятором или топливными элементами, а также подключаемые гибриды. Причем заметно это не только по выставке. По дороге из Шанхайского аэропорта в центр 24-миллионного города нельзя не обратить внимание, что чуть ли не у половины автомобилей в потоке номерные знаки — зеленые, именно такие имеют здесь «электрифицированные» машины.

Еще один тренд, который нельзя было не заметить, — практически все автомобили китайских марок очень похожи друг на друга. То есть если в Европе или Америке любят рассуждать о генетических кодах того или иного бренда, которые находят свое отражение в дизайне, то в Китае, похоже, этим совсем не заморачиваются, а делают то, что на данный момент считается модным. Если фары, то это не какой-то акцентированный источник света, а такая светящаяся клякса, расползающаяся в три стороны по крылу и капоту. Если это минивэн для перевозки начальства, то у него обязательно будет огромная радиаторная решетка, сияющая хромом. Если это брутальный внедорожник, то тут непременно обнаружится намек на этакое ретро — такое впечатление, что успех модели Tank 300 так всех впечатлил, что все бросились строить что-то похожее, с нарочито квадратными кузовами.

Китайские термосы

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Фото: Анна Килимник

Компания Chery представила не только новые автомобили, но и новый бренд iCar, под которым планируется выпускать стильные и высокотехнологичные электромобили. В Шанхае показали концепт iCar GT и внедорожник iCar 03, который в ближайшее время станет серийной моделью

Компания Chery представила не только новые автомобили, но и новый бренд iCar, под которым планируется выпускать стильные и высокотехнологичные электромобили. В Шанхае показали концепт iCar GT и внедорожник iCar 03, который в ближайшее время станет серийной моделью

Фото: iCar

Внедорожник iCar 03

Внедорожник iCar 03

Фото: iCar 

Новинка Шанхая и пятая модель в линейке компании Xpeng Motors, основанной всего-то пять лет назад, — электрокроссовер Xpeng G6, который был представлен как в заднеприводной, так и в полноприводной модификации. Дизайн салона отличается минималистичностью

Новинка Шанхая и пятая модель в линейке компании Xpeng Motors, основанной всего-то пять лет назад, — электрокроссовер Xpeng G6, который был представлен как в заднеприводной, так и в полноприводной модификации. Дизайн салона отличается минималистичностью

Фото: Xpeng 

Интерьер Xpeng G6

Интерьер Xpeng G6

Фото: Xpeng 

Электрический компактный минивэн Arcfox Kaola  создан для семей с маленькими детьми: здесь есть детское кресло для новорожденных, пеленальный столик, шторка для кормления и много других оригинальных опций, актуальных для тех, кто много перемещается вместе с младенцами

Электрический компактный минивэн Arcfox Kaola  создан для семей с маленькими детьми: здесь есть детское кресло для новорожденных, пеленальный столик, шторка для кормления и много других оригинальных опций, актуальных для тех, кто много перемещается вместе с младенцами

Фото: Arcfox 

Салон Arcfox Kaola

Салон Arcfox Kaola

Фото: Arcfox 

Концепт-кар BYD Song L был представлен публике впервые. Он относится к серии концептов BYD Dynasty и представляет собой электрический кроссовер B-класса. Стильные девушки, напоминающие эльфов, притягивали публику как магнит

Концепт-кар BYD Song L был представлен публике впервые. Он относится к серии концептов BYD Dynasty и представляет собой электрический кроссовер B-класса. Стильные девушки, напоминающие эльфов, притягивали публику как магнит

Фото: Анна Килимник

Вслед за моделью Funky Cat, которая была представлена в обновленном виде, бренд Ora, принадлежащий компании Great Wall Motor и выпускающий только электрические модели, презентовал новую версию своего популярного хетчбэка — спортивный Funky Cat GT

Вслед за моделью Funky Cat, которая была представлена в обновленном виде, бренд Ora, принадлежащий компании Great Wall Motor и выпускающий только электрические модели, презентовал новую версию своего популярного хетчбэка — спортивный Funky Cat GT

Фото: Ora

Но главная новинка от Ora в Шанхае — пятидверный фастбэк Lightning Cat. Обращают на себя внимание такие элементы, как безрамочные двери, утопленные ручки, светодиодная оптика. Топовая версия этого электромобиля способна разгоняться до 100 км/ч за 4,3 секунды, а на одной зарядке проезжает 600 км

Но главная новинка от Ora в Шанхае — пятидверный фастбэк Lightning Cat. Обращают на себя внимание такие элементы, как безрамочные двери, утопленные ручки, светодиодная оптика. Топовая версия этого электромобиля способна разгоняться до 100 км/ч за 4,3 секунды, а на одной зарядке проезжает 600 км

Фото: Ora

YangWang в переводе с китайского означает «смотреть вверх» или «восхищаться». Главная премьера YangWang в Шанхае — гиперкар U9 с уникальной подвеской

YangWang в переводе с китайского означает «смотреть вверх» или «восхищаться». Главная премьера YangWang в Шанхае — гиперкар U9 с уникальной подвеской

Фото: YangWang

Wey Gaoshan PHEV — первый минивэн бренда, в основе создания которого лежит концепция «безопасного интеллектуального автомобиля на новой энергии», что бы это ни значило. Также был представлен шестиместный электрический кроссовер Wey Lanshan PHEV

Wey Gaoshan PHEV — первый минивэн бренда, в основе создания которого лежит концепция «безопасного интеллектуального автомобиля на новой энергии», что бы это ни значило. Также был представлен шестиместный электрический кроссовер Wey Lanshan PHEV

Фото: Wey

Фото: Wey 

В целом автосалон в Шанхае производит головокружительное впечатление. Автомобильные марки часто имеют написание только иероглифами, девушки в диковинных нарядах, ведущие стримы сразу с двух мобильных телефонов, нескончаемые залы, все новые и новые бренды…

В целом автосалон в Шанхае производит головокружительное впечатление. Автомобильные марки часто имеют написание только иероглифами, девушки в диковинных нарядах, ведущие стримы сразу с двух мобильных телефонов, нескончаемые залы, все новые и новые бренды…

Фото: Ora

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Фото: Анна Килимник

Компания Chery представила не только новые автомобили, но и новый бренд iCar, под которым планируется выпускать стильные и высокотехнологичные электромобили. В Шанхае показали концепт iCar GT и внедорожник iCar 03, который в ближайшее время станет серийной моделью

Фото: iCar

Внедорожник iCar 03

Фото: iCar 

Новинка Шанхая и пятая модель в линейке компании Xpeng Motors, основанной всего-то пять лет назад, — электрокроссовер Xpeng G6, который был представлен как в заднеприводной, так и в полноприводной модификации. Дизайн салона отличается минималистичностью

Фото: Xpeng 

Интерьер Xpeng G6

Фото: Xpeng 

Электрический компактный минивэн Arcfox Kaola  создан для семей с маленькими детьми: здесь есть детское кресло для новорожденных, пеленальный столик, шторка для кормления и много других оригинальных опций, актуальных для тех, кто много перемещается вместе с младенцами

Фото: Arcfox 

Салон Arcfox Kaola

Фото: Arcfox 

Концепт-кар BYD Song L был представлен публике впервые. Он относится к серии концептов BYD Dynasty и представляет собой электрический кроссовер B-класса. Стильные девушки, напоминающие эльфов, притягивали публику как магнит

Фото: Анна Килимник

Вслед за моделью Funky Cat, которая была представлена в обновленном виде, бренд Ora, принадлежащий компании Great Wall Motor и выпускающий только электрические модели, презентовал новую версию своего популярного хетчбэка — спортивный Funky Cat GT

Фото: Ora

Но главная новинка от Ora в Шанхае — пятидверный фастбэк Lightning Cat. Обращают на себя внимание такие элементы, как безрамочные двери, утопленные ручки, светодиодная оптика. Топовая версия этого электромобиля способна разгоняться до 100 км/ч за 4,3 секунды, а на одной зарядке проезжает 600 км

Фото: Ora

YangWang в переводе с китайского означает «смотреть вверх» или «восхищаться». Главная премьера YangWang в Шанхае — гиперкар U9 с уникальной подвеской

Фото: YangWang

Wey Gaoshan PHEV — первый минивэн бренда, в основе создания которого лежит концепция «безопасного интеллектуального автомобиля на новой энергии», что бы это ни значило. Также был представлен шестиместный электрический кроссовер Wey Lanshan PHEV

Фото: Wey

Фото: Wey 

В целом автосалон в Шанхае производит головокружительное впечатление. Автомобильные марки часто имеют написание только иероглифами, девушки в диковинных нарядах, ведущие стримы сразу с двух мобильных телефонов, нескончаемые залы, все новые и новые бренды…

Фото: Ora

Но если от общего внешнего вида перейти к деталям, здесь такая же ситуация. Утопленные ручки, дисплеи уже не на две трети передней панели, а на всю ее длину, беспроводная зарядка по центру не для одного, а сразу для двух смартфонов — все эти опции буквально само собой разумеющееся, кажется, для всех китайских автобрендов.

И еще в Китае, похоже, очень любят путешествовать на автомобилях с палаткой — на десятке стендов можно было увидеть всевозможные, иногда даже двухэтажные жилые конструкции, смонтированные на крышах машин. А подле — инсталляции с раскладными стульями, котелками и термосами. Рядом — обязательно стендисты, в ковбойских шляпах, с гитарой или в образе эльфа. Мы пишем «стендисты», потому что на Шанхайском автосалоне возле автомобилей позировали не только милые, но неброско одетые девушки, но и бравые парни, а чаще и те и другие — парой или ячейкой общества.

А вот чей образ бросался в глаза — так это девушек-стриммеров. Прямые трансляции, которые ведут молодые девушки, в Китае безумно популярны. При этом зачастую неважно, что именно делает девушка во время трансляции — ест, танцует или рассказывает про новый автомобиль. Но выглядеть она при этом должна не столько сногсшибательно, сколько особенно — ярко, броско, необычно.

Задача на пятилетку

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В Шанхае бренд Voyah представил концепт i-Cozy, название которого расшифровывается так: i означает «интеллигентный», а Cozy — «теплый, удобный и дружелюбный». Концепт-кар создан как максимально комфортабельный автомобиль с возможностью интерактивного взаимодействия человека с окружающей средой

В Шанхае бренд Voyah представил концепт i-Cozy, название которого расшифровывается так: i означает «интеллигентный», а Cozy — «теплый, удобный и дружелюбный». Концепт-кар создан как максимально комфортабельный автомобиль с возможностью интерактивного взаимодействия человека с окружающей средой

Фото: Voyah

Один из трендов шанхайских новинок — кубизм. Согласитесь, есть что-то общее у внедорожника U8 (на фото) нового бренда роскошных электромобилей YangWang от корпорации BYD и Panda Mini , самого маленького автомобиля в модельной линейке Geely Geometry

Один из трендов шанхайских новинок — кубизм. Согласитесь, есть что-то общее у внедорожника U8 (на фото) нового бренда роскошных электромобилей YangWang от корпорации BYD и Panda Mini , самого маленького автомобиля в модельной линейке Geely Geometry

Фото: YangWang

Panda Mini

Panda Mini

Фото: Geely

Компания Geely Auto показала в Шанхае новую серию электрифицированных автомобилей премиум-класса под общим именем Geely Yinhe, среди который был и полностью электрический концепт Yinhe Light

Компания Geely Auto показала в Шанхае новую серию электрифицированных автомобилей премиум-класса под общим именем Geely Yinhe, среди который был и полностью электрический концепт Yinhe Light

Фото: Geely

Интерьер Yinhe Light

Интерьер Yinhe Light

Фото: Geely

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В Шанхае бренд Voyah представил концепт i-Cozy, название которого расшифровывается так: i означает «интеллигентный», а Cozy — «теплый, удобный и дружелюбный». Концепт-кар создан как максимально комфортабельный автомобиль с возможностью интерактивного взаимодействия человека с окружающей средой

Фото: Voyah

Один из трендов шанхайских новинок — кубизм. Согласитесь, есть что-то общее у внедорожника U8 (на фото) нового бренда роскошных электромобилей YangWang от корпорации BYD и Panda Mini , самого маленького автомобиля в модельной линейке Geely Geometry

Фото: YangWang

Panda Mini

Фото: Geely

Компания Geely Auto показала в Шанхае новую серию электрифицированных автомобилей премиум-класса под общим именем Geely Yinhe, среди который был и полностью электрический концепт Yinhe Light

Фото: Geely

Интерьер Yinhe Light

Фото: Geely

В какой степени все увиденное будет касаться российского рынка? Думаем, что в большой. Хотя бы потому, что китайские бренды, по сути, единственные иномарки, которые у нас официально представлены. А под брендами Lada и «Москвич» у нас тоже будут выпускаться китайские модели.

Но есть о чем подумать и всему автомобильному миру. В рамках выставки, например, руководство концерна Chery представило концепцию развития марок Omoda и Jaecoo. Поставлена задача, чтобы к 2030 году их совокупная рыночная доля на мировом рынке составила… 10 процентов. Попробуем перевести это с китайского на русский. Сейчас в мире ежегодно продается около 80 млн новых автомобилей, 10 млн из которых — это продукция Toyota и ее дочерних марок. То есть, по прогнозу китайских товарищей, через пятилетку Omoda и Jaecoo, о которых мы еще год назад ничего не слышали, могут догнать по популярности старейшего японского автопроизводителя.

Не спешите говорить, что верится в это с трудом. Еще относительно недавно мало кто из нас мог предположить, что китайские автомобили станут, по сути, единственным выбором на российском рынке.

Все как с часовыми поясами: когда в Шанхае полдень, в других частях света либо еще не рассвело, либо уже закатилось.

Дмитрий Гронский, Анна Килимник

Пекинское время

Пекинское время

Про такие истории обычно говорят фразы вроде «Жизнь все поменяла местами»: сегодня китайский автопром активно осваивает опустевший российский рынок, но тем интереснее вспомнить времена, когда в Китае вообще не выпускались автомобили, а сами китайцы ходили смотреть на них, купив билет на советскую выставку.

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