Если еще не забыли, «Шанхайский полдень» — так называлась комедия с Джеки Чаном, снятая без малого четверть века назад. В ту пору, когда «китайские товары» были у нас синонимом чего-то дешевого, но при этом некачественного и одноразового. Речь шла о детских игрушках, одежде и даже телевизорах — китайских автомобилей мы в тогда еще не видели. Потом они тоже у нас появились, и, пожалуй, единственным их достоинством была опять же их цена. А с того же Шанхайского автосалона, куда начали ездить российские автомобильные журналисты, они еще лет десять назад присылали в основном смешные картинки, как в Поднебесной пытаются переосмысливать Porsche Macan или Range Rover Evoque.
Фото: Дмитрий Гронский
Автосалон Auto Shanghai 2023 можно считать поворотным во многих смыслах. Европейские и американские выставки начали закрываться еще до пандемии, и мероприятие в Шанхае теперь может поспорить разве что с Пекинским автосалоном, который его подменяет по четным годам. Но главное не само автошоу, а экспоненты — китайские марки, которые из подражателей превратились в законодателей мод и поставщиков технологий.
Новая энергия
В Национальном выставочном центре, где проходил Шанхайский автосалон, первые часы после открытия не работала часть эскалаторов, ведущих на второй этаж: машин было так много, что они экспонировались в шести павильонах, порой на двух уровнях. И очень плохо справлялись со своей работой системы вентиляции и кондиционирования — на некоторых стендах было реально душно. Кто-то пошутил, что происходящее — это еще одно доказательство того, что существующая ныне энергетика не справится с таким большим количеством электромобилей и чем-то придется жертвовать. На стенде Toyota, кстати, посетителям выдавали бумажные веера.
Понятно, что электромобили — главный тренд. Но это на первый взгляд. На самом деле тренд шире, и он называется в Китае «транспортные средства на новой энергии» — это электромобили с аккумулятором или топливными элементами, а также подключаемые гибриды. Причем заметно это не только по выставке. По дороге из Шанхайского аэропорта в центр 24-миллионного города нельзя не обратить внимание, что чуть ли не у половины автомобилей в потоке номерные знаки — зеленые, именно такие имеют здесь «электрифицированные» машины.
Еще один тренд, который нельзя было не заметить, — практически все автомобили китайских марок очень похожи друг на друга. То есть если в Европе или Америке любят рассуждать о генетических кодах того или иного бренда, которые находят свое отражение в дизайне, то в Китае, похоже, этим совсем не заморачиваются, а делают то, что на данный момент считается модным. Если фары, то это не какой-то акцентированный источник света, а такая светящаяся клякса, расползающаяся в три стороны по крылу и капоту. Если это минивэн для перевозки начальства, то у него обязательно будет огромная радиаторная решетка, сияющая хромом. Если это брутальный внедорожник, то тут непременно обнаружится намек на этакое ретро — такое впечатление, что успех модели Tank 300 так всех впечатлил, что все бросились строить что-то похожее, с нарочито квадратными кузовами.
Китайские термосы
Но если от общего внешнего вида перейти к деталям, здесь такая же ситуация. Утопленные ручки, дисплеи уже не на две трети передней панели, а на всю ее длину, беспроводная зарядка по центру не для одного, а сразу для двух смартфонов — все эти опции буквально само собой разумеющееся, кажется, для всех китайских автобрендов.
И еще в Китае, похоже, очень любят путешествовать на автомобилях с палаткой — на десятке стендов можно было увидеть всевозможные, иногда даже двухэтажные жилые конструкции, смонтированные на крышах машин. А подле — инсталляции с раскладными стульями, котелками и термосами. Рядом — обязательно стендисты, в ковбойских шляпах, с гитарой или в образе эльфа. Мы пишем «стендисты», потому что на Шанхайском автосалоне возле автомобилей позировали не только милые, но неброско одетые девушки, но и бравые парни, а чаще и те и другие — парой или ячейкой общества.
А вот чей образ бросался в глаза — так это девушек-стриммеров. Прямые трансляции, которые ведут молодые девушки, в Китае безумно популярны. При этом зачастую неважно, что именно делает девушка во время трансляции — ест, танцует или рассказывает про новый автомобиль. Но выглядеть она при этом должна не столько сногсшибательно, сколько особенно — ярко, броско, необычно.
Задача на пятилетку
В какой степени все увиденное будет касаться российского рынка? Думаем, что в большой. Хотя бы потому, что китайские бренды, по сути, единственные иномарки, которые у нас официально представлены. А под брендами Lada и «Москвич» у нас тоже будут выпускаться китайские модели.
Но есть о чем подумать и всему автомобильному миру. В рамках выставки, например, руководство концерна Chery представило концепцию развития марок Omoda и Jaecoo. Поставлена задача, чтобы к 2030 году их совокупная рыночная доля на мировом рынке составила… 10 процентов. Попробуем перевести это с китайского на русский. Сейчас в мире ежегодно продается около 80 млн новых автомобилей, 10 млн из которых — это продукция Toyota и ее дочерних марок. То есть, по прогнозу китайских товарищей, через пятилетку Omoda и Jaecoo, о которых мы еще год назад ничего не слышали, могут догнать по популярности старейшего японского автопроизводителя.
Не спешите говорить, что верится в это с трудом. Еще относительно недавно мало кто из нас мог предположить, что китайские автомобили станут, по сути, единственным выбором на российском рынке.
Все как с часовыми поясами: когда в Шанхае полдень, в других частях света либо еще не рассвело, либо уже закатилось.
Пекинское время
Про такие истории обычно говорят фразы вроде «Жизнь все поменяла местами»: сегодня китайский автопром активно осваивает опустевший российский рынок, но тем интереснее вспомнить времена, когда в Китае вообще не выпускались автомобили, а сами китайцы ходили смотреть на них, купив билет на советскую выставку.