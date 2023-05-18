Пекинское время

Про такие истории обычно говорят фразы вроде «Жизнь все поменяла местами»: сегодня китайский автопром активно осваивает опустевший российский рынок, но тем интереснее вспомнить времена, когда в Китае вообще не выпускались автомобили, а сами китайцы ходили смотреть на них, купив билет на советскую выставку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торжественная церемония открытия Выставки достижений экономического и культурного строительства в Пекине 2 октября 1954 года. Китайскую сторону представляли председатель Всекитайского собрания народных представителей Лю Шаоци и премьер Государственного совета и министр иностранных дел Чжоу Эньлай, советскую — товарищи Хрущев, Булганин, Микоян и Шверник

Фото: РГАЭ Торжественная церемония открытия Выставки достижений экономического и культурного строительства в Пекине 2 октября 1954 года. Китайскую сторону представляли председатель Всекитайского собрания народных представителей Лю Шаоци и премьер Государственного совета и министр иностранных дел Чжоу Эньлай, советскую — товарищи Хрущев, Булганин, Микоян и Шверник

Фото: РГАЭ

Пятидесятые годы — расцвет советско-китайских отношений. В 1949 году при советской поддержке к власти в Китае приходит Мао Цзэдун, а СССР первым из всех стран признает Китайскую Народную Республику буквально на следующий день после ее провозглашения. Еще через год между странами будет подписан «Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи», предусматривавший, кстати, строительство в Китае двух автомобильных заводов, где под названиями Jiefang CA-10 и Yuejin NJ130 с 1956 и 1958 годов соответственно будут выпускаться советские ЗиС-150 и ГАЗ-51. Таким было начало китайского автопрома.

А пока обе стороны показывают друг другу свою жизнь. В 1953 году в ЦПКиО имени Горького проходит Выставка промышленности и сельского хозяйства КНР, а в 1954 году в Пекине открывается Выставка достижений экономического и культурного строительства СССР.

Лучше американских и европейских

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Открытая площадка на выставке в Пекине. В дальнем ряду видны грузовые автомобили МАЗ-525, ЯАЗ-210Е, МАЗ-205, МАЗ-200, ЗИС-151, ГАЗ-51, ЗИС-150, а перед ними — легковые ГАЗ-69А, «Москвич-400», ГАЗ-М20 «Победа», ЗИМ и ЗИС-110. Примечательно, что на выставках в Пекине и Шанхае стояла двухцветная «Победа»… Фото: РГАЭ …трактор — только что запущенный в производство «Беларусь» Минского тракторного завода Фото: РГАЭ Следующая фотография 1 / 2 Открытая площадка на выставке в Пекине. В дальнем ряду видны грузовые автомобили МАЗ-525, ЯАЗ-210Е, МАЗ-205, МАЗ-200, ЗИС-151, ГАЗ-51, ЗИС-150, а перед ними — легковые ГАЗ-69А, «Москвич-400», ГАЗ-М20 «Победа», ЗИМ и ЗИС-110. Примечательно, что на выставках в Пекине и Шанхае стояла двухцветная «Победа»… Фото: РГАЭ …трактор — только что запущенный в производство «Беларусь» Минского тракторного завода Фото: РГАЭ

Советский Союз на правах «старшего брата» показывает себя во всей красе — все достижения промышленности, сельского хозяйства, строительства, медицины, образования, культуры, как будто бы ВДНХ на какое-то время переместилась в Пекин.

Для китайцев советская выставка становится настоящим потрясением и образцом того, на какую страну надо равняться в своем развитии. О том, насколько Китай в то время отстал от всего мира, свидетельствуют некоторые отзывы посетителей выставки. Вот один из них, оставленный китайским профсоюзным работником: «Это не миф, не сказка. Это — действительность. Стендистки подробно рассказывают и демонстрируют нам хлопкоуборочную машину, картофелеуборочную машину. Хлопкоуборочная машина заменяет труд 80 рабочих». Или отзыв, который написал Чен Ю Ан из Чженцзянского отделения банка: «Я банковский служащий. В прошлом совсем не верил, что существуют автоматические счетные машины, и тому, что в Советском Союзе в каждом банке работают 4—5 человек, когда как у нас более 50 человек. Теперь я увидел счетные машины и поверил».

Как гласит отчет по выставке, техника в Пекине демонстрировалась самая разнообразная: «На площадке справа от центрального промышленного зала было расположено 76 экспонатов, из которых 6 легковых, 5 грузовых автомобилей, 5 автосамосвалов, 3 автопогрузчика, автобус, 2 пожарные машины, 10 дорожностроительных машин, 12 машин по добыче угля, 7 экспонатов нефтебурового, эксплуатационного и оборудования геофизической разведки, 7 компрессоров и 8 насосов, 3 передвижные электростанции и другое электрооборудование, которое пользовалось также большим вниманием инженеров, техников и рабочих пекинских заводов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Автомобили на выставке в Шанхае — те же ЗИС-110, ЗИМ, двухцветная «Победа» и ГАЗ-69, что были и в Пекине, но нет «Москвича». На заднем плане видны специальные машины — фургоны на шасси ГАЗ-51, цементировочный агрегат на базе ЯАЗ-210 и МАЗ-200 с буровой установкой Фото: РГАЭ Автогрейдер тяжелого типа Д-144 производства Кировского завода, предназначенный для выравнивания дорожного полотна и рытья канав Фото: РГАЭ Следующая фотография 1 / 2 Автомобили на выставке в Шанхае — те же ЗИС-110, ЗИМ, двухцветная «Победа» и ГАЗ-69, что были и в Пекине, но нет «Москвича». На заднем плане видны специальные машины — фургоны на шасси ГАЗ-51, цементировочный агрегат на базе ЯАЗ-210 и МАЗ-200 с буровой установкой Фото: РГАЭ Автогрейдер тяжелого типа Д-144 производства Кировского завода, предназначенный для выравнивания дорожного полотна и рытья канав Фото: РГАЭ

Восторг китайцев вызывали и автомобили, хотя в 1954 году советская промышленность не выпускала легковых моделей современного уровня, но даже созданные несколько лет назад ЗиС-110, ЗИМ и «Победа» в Китае тогда прошли на ура.

Китайцы вообще на все экспонаты смотрели с восторгом — от макета здания МГУ и советской квартиры до одежды и продуктов. На какое-то время СССР стал для них самой лучшей в мире страной. Показателен отзыв посетителя Сун Дао: «Свое восхищение трудно выразить словами, посмотришь на представленные экспонаты и сразу восхищаешься. Раньше многие государства присылали в Китай различные товары, но все они уступают представленным на выставке. Семьдесят с лишним лет мне, но я еще не видел таких прекрасных вещей, которые значительно лучше американских и европейских товаров».

Выставка в Пекине проработала со 2 октября по 28 декабря 1954 года, но это было только начало. Советский выставочный тур продолжился в других городах Китая.

Учиться у советского народа

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Советский Союз не только показывал себя на выставках в разных городах, но и делился опытом. Командированные на выставки специалисты из СССР знакомили китайских рабочих с новейшими станками и навыками работы на них Фото: РГАЭ Выставка в городе Ухань. Санитарный ЗИС-110А демонстрировался в зале медицинских инструментов и оборудования, а не на открытой площадке, как другие автомобили. Такая карета скорой помощи могла доставить пациента в больницу со скоростью 140 км/ч Фото: РГАЭ Следующая фотография 1 / 2 Советский Союз не только показывал себя на выставках в разных городах, но и делился опытом. Командированные на выставки специалисты из СССР знакомили китайских рабочих с новейшими станками и навыками работы на них Фото: РГАЭ Выставка в городе Ухань. Санитарный ЗИС-110А демонстрировался в зале медицинских инструментов и оборудования, а не на открытой площадке, как другие автомобили. Такая карета скорой помощи могла доставить пациента в больницу со скоростью 140 км/ч Фото: РГАЭ

После закрытия экспозицию перевезли в Шанхай, где она разместилась во Дворце советско-китайской дружбы, выстроенном в лучших традициях сталинской архитектуры. Сегодня, конечно же, он так не называется — это просто Шанхайский выставочный центр.

Выставка в Шанхае открылась 15 марта 1955 года и проработала до 15 мая. Любящие статистику советские чиновники подсчитали, что за небольшое время выставку посетило 3 828 608 человек, в кинотеатре «Дружба» показано 288 киносеансов, прочитано 830 лекций и сделано 70 выездов советских специалистов на различные предприятия Шанхая и других городов для оказания технической помощи. Как отмечено в отчете, «специалисты по автомобилям товарищи Лавров, Смолин и Михайлов выезжали на предприятия по вопросам ремонта автомобилей».

Посетители оставили 11 515 записей — все сплошь позитивные и восторженные. Вот что пишет Пун Коу Бао из района Янцин: «Посетив Дворец китайско-советской дружбы и увидев все экспонаты, я пришел в восторг. 17-летним юношей я приехал в Шанхай. В старом Шанхае было много автомобилей, троллейбусов, автобусов и др., но все это было не для народа. Народ изнемогал под гнетом империалистов. В настоящее время на примере бескорыстной помощи Советского Союза в деле строительства Нового Китая, нерушимой дружбы советского и китайского народов китайский народ должен учиться у советского народа идти по пути советских людей к счастливой жизни». Для кого же тогда предназначались автобусы и троллейбусы, если не для народа, Пун Коу Бао не уточнил.

Советские автомобили в Шанхае показывались на открытой площадке — те же самые, что были в Пекине годом ранее.

В том же 1955 году экспозицию перевезли в город Кантон, где был выстроен еще один Дворец советско-китайской дружбы, но меньших размеров. Здесь выставка открылась 5 октября и проработала до 15 декабря — этот срок с трудом выдержал не только персонал выставки, но и экспонаты. Повышенная влажность и тропическая жара сказались на технике, стоявшей под открытым небом: «Было замечено, что через 15 минут работы мотора температура масла с 60 градусов доходила до 90 градусов, и масло в этом случае становилось жидким и теряло свои смазочные свойства, мотор сильно перегревался, температура в кабине была очень высокой, так что долго работать в таких условиях не только человеку, но и машине было нельзя». От перепадов температуры на некоторых экспонатах потрескалась краска и началась коррозия, клеммы аккумуляторов окислились, резина высохла — все это стало поводом для доработки экспортных версий, поставлявшихся в страны с подобным климатом.

Навес из бамбука

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бамбуковый навес на выставке в городе Ухань. Под навесом стоят ГАЗ-М20 «Победа», ЗИС-110, ЗИМ, ГАЗ-М72 и «Москвич-402». Двухцветную «Победу» уже поменяли на одноцветную, но еще второй, а не третьей серии, запущенной в производство в 1955 году

Фото: РГАЭ Бамбуковый навес на выставке в городе Ухань. Под навесом стоят ГАЗ-М20 «Победа», ЗИС-110, ЗИМ, ГАЗ-М72 и «Москвич-402». Двухцветную «Победу» уже поменяли на одноцветную, но еще второй, а не третьей серии, запущенной в производство в 1955 году

Фото: РГАЭ

В 1956 году Выставка достижений экономического и культурного строительства СССР переезжает в Ханькоу — еще один китайский город, известный сегодня всему миру под именем Ухань. И там тоже построили Дворец советско-китайской дружбы, как в Шанхае и Кантоне, причем возвели его в рекордный срок — всего за 90 дней, начав работы в январе и закончив в марте 1956 года. На тот момент дворец стал одним из самых больших зданий в городе.

Пока шла стройка, организаторам выставки пришлось приводить в порядок экспонаты, изрядно пострадавшие от кантонского климата. Автомобилями и тракторами занимались на местном авторемонтном заводе, закончив все работы к 15 апреля. Добавились и новые модели — «Москвич-402», внедорожник ГАЗ М-72 и автобус ЗиС-127. Удивительно, что в Ханькоу не привезли главную новинку советского автопрома — «Волгу» ГАЗ-21, хотя в том же 1956 году ее показывали на выставках в Австрии, Турции и Югославии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Китаец за рулем «Москвича» вряд ли представляет себе, что через семьдесят лет «Москвич» будет копией китайского автомобиля

Фото: РГАЭ Китаец за рулем «Москвича» вряд ли представляет себе, что через семьдесят лет «Москвич» будет копией китайского автомобиля

Фото: РГАЭ

На этот раз часть машин решают уберечь хотя бы от солнца. Как отмечено в отчете, «центральное место группы занимают легковые автомобили, разместившиеся под интересным по своему решению высоким и легким навесом из бамбука. В целом площадка с автомобилями, включающая в себя показ водометного катера в бассейне, составляет вместе с линией подвижного состава объединенную группу транспортных экспонатов». К слову, «подвижному составу» после Кантона пришлось еще хуже: железнодорожные вагоны, паровоз и электровоз пришлось полностью перекрасить.

Выставка в Ханькоу открылась 5 мая и проработала до 5 июля, ее посетили 2,3 млн человек. В отчете об автомобилях сказано общими словами: «Автобус для междугородных сообщений ЗиС-127, автомашина М-72, новая модель "Москвича" и другие экспонаты заслуженно привлекали внимание посетителей выставки».

А потом будет внезапный советско-китайский раскол на почве лидерства в мировом коммунистическом движении, сворачивание экономического сотрудничества и даже военный конфликт из-за острова Даманский. Китай и СССР не дружили почти тридцать лет, хотя небольшая торговля все же велась, в том числе и автомобилями.

Экспонаты более высокого уровня

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Советские автомобили на IV Международной ярмарке стран Азии и Тихого океана в Пекине. Из легковых моделей СССР привез только классические «Жигули», хотя тогда уже год как выпускалась более современная переднеприводная модель ВАЗ-2108 «Спутник». Также нет и внедорожника ВАЗ-2121 «Нива»

Фото: РГАЭ Советские автомобили на IV Международной ярмарке стран Азии и Тихого океана в Пекине. Из легковых моделей СССР привез только классические «Жигули», хотя тогда уже год как выпускалась более современная переднеприводная модель ВАЗ-2108 «Спутник». Также нет и внедорожника ВАЗ-2121 «Нива»

Фото: РГАЭ

Советские выставки возвращаются в Китай только при Горбачеве. В ноябре 1985 года СССР принимает участие в IV Международной ярмарке стран Азии и Тихого океана, проводившейся в Пекине. На открытой площадке в ряд стоят новые модели «Жигулей» — ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2107. Один из посетителей тогда оставил трогательную запись: «Очень хотелось бы увидеть новую "Волгу" и еще другие типы легковых автомашин. Советские автомобили очень пригодны для Китая. Прошу через советских товарищей передать привет советскому народу. Надеюсь, что будет и на нашей улице праздник».

Через год открывается Торгово-промышленная выставка СССР в Пекине, проработавшая с 12 по 28 декабря 1986 года. В отчете директора выставки говорится о том, что ее цель — показать «экспортные возможности страны, одновременно продемонстрировав современный научно-технический уровень советской экономики».

Но если макет пассажирского лайнера Ил-86 и авиационные двигатели Д-36 такой современный уровень действительно демонстрировали, вызывая у китайских специалистов повышенный интерес, то автомобили — уже нет. На стенде стояли две «Волги» — ГАЗ-3102 и ГАЗ-24-12, ВАЗ-2107 «Жигули» и трехколесный грузовой мотороллер ТМЗ 5403-01К «Муравей» тульского завода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Как обычно, были представлены тракторы и другая сельскохозяйственная техника. Китайцы сочли эту экспозицию небольшой, но о самих машинах отозвались положительно

Фото: РГАЭ Как обычно, были представлены тракторы и другая сельскохозяйственная техника. Китайцы сочли эту экспозицию небольшой, но о самих машинах отозвались положительно

Фото: РГАЭ

Главной причиной провала в отчете названы сами условия выставки: «Все экспонаты демонстрировались в закрытом павильоне в статичном положении на сравнительно небольшой площадке, что затрудняло подробный осмотр салонов, моторных отсеков, особенно удобства входа-выхода, посадки и загрузки багажа».

Упомянуто в отчете и про вмятины на кузове и повреждение лакокрасочного покрытия ВАЗ-2107, полученные из-за плохой упаковки при отправке, и про разбитое стекло спидометра на мотороллере, и про недостаток рекламных материалов. Но все это лишь преамбула к главному выводу на будущее: «Представляется целесообразным на выставки последующих лет направлять экспонаты более высокого технического уровня, специально подготовленные для демонстрации, особенно по цветовому решению, оформлению салона и качеству отделки».

Наш великий Китай

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торгово-промышленная выставка СССР в Пекине, прошедшая в 1985 году. Представлены две «Волги» — черная «министерская» ГАЗ-3102 и белый универсал ГАЗ-24-10, а также красный ВАЗ-2107. Переднеприводной «восьмерки» нет, как и в прошлом году, ее привезут только в 1987 году, но не в Китай, а в Северную Корею

Фото: РГАЭ Торгово-промышленная выставка СССР в Пекине, прошедшая в 1985 году. Представлены две «Волги» — черная «министерская» ГАЗ-3102 и белый универсал ГАЗ-24-10, а также красный ВАЗ-2107. Переднеприводной «восьмерки» нет, как и в прошлом году, ее привезут только в 1987 году, но не в Китай, а в Северную Корею

Фото: РГАЭ

Еще более грустный для советской стороны вердикт выдает один китайский шофер, пожелавший остаться неизвестным: «Выставка автомобилей интересная. Я сам водитель "Волги" и поэтому знаю, что качество машины не очень высокое. Как я могу заметить, принципиальных различий между ГАЗ-2410 и ГАЗ-3102, представленными на выставке, нет. А это значит, что предпочтение у нас вновь будет отдаваться автомобилям японского и американского производства».

На дворе 1986 год. Китай уже давно не смотрит на СССР как на учителя или старшего брата, а времена, когда жители Поднебесной приходили в восторг от одного вида хлопкоуборочной машины или счетного аппарата, давно в прошлом. Пройдет еще тридцать с лишним лет, и уже Китай станет абсолютным мировым лидером по объемам промышленного производства, в том числе и автомобилей.

Вряд ли такое можно было представить себе в далеком 1954 году, когда СССР впервые устроил свою выставку в Пекине. Но пророк в китайском отечестве тогда все же нашелся. Звали его Лю Юн Син, и под впечатлением от увиденного он написал такие слова: «Сегодня на выставке Советского Союза мы видим прекрасные машины. Завтра наш великий Китай сам будет производить такие же прекрасные машины. И эти машины можно будет увидеть на всех выставках мира». Собственно, так и произошло.

Иван Баранцев

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