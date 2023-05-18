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Коммерсантъ FM
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Пекинское время

Советские автомобили на выставках в Китае

Про такие истории обычно говорят фразы вроде «Жизнь все поменяла местами»: сегодня китайский автопром активно осваивает опустевший российский рынок, но тем интереснее вспомнить времена, когда в Китае вообще не выпускались автомобили, а сами китайцы ходили смотреть на них, купив билет на советскую выставку.

Торжественная церемония открытия Выставки достижений экономического и культурного строительства в Пекине 2 октября 1954 года. Китайскую сторону представляли председатель Всекитайского собрания народных представителей Лю Шаоци и премьер Государственного совета и министр иностранных дел Чжоу Эньлай, советскую — товарищи Хрущев, Булганин, Микоян и Шверник

Торжественная церемония открытия Выставки достижений экономического и культурного строительства в Пекине 2 октября 1954 года. Китайскую сторону представляли председатель Всекитайского собрания народных представителей Лю Шаоци и премьер Государственного совета и министр иностранных дел Чжоу Эньлай, советскую — товарищи Хрущев, Булганин, Микоян и Шверник

Фото: РГАЭ

Торжественная церемония открытия Выставки достижений экономического и культурного строительства в Пекине 2 октября 1954 года. Китайскую сторону представляли председатель Всекитайского собрания народных представителей Лю Шаоци и премьер Государственного совета и министр иностранных дел Чжоу Эньлай, советскую — товарищи Хрущев, Булганин, Микоян и Шверник

Фото: РГАЭ

Пятидесятые годы — расцвет советско-китайских отношений. В 1949 году при советской поддержке к власти в Китае приходит Мао Цзэдун, а СССР первым из всех стран признает Китайскую Народную Республику буквально на следующий день после ее провозглашения. Еще через год между странами будет подписан «Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи», предусматривавший, кстати, строительство в Китае двух автомобильных заводов, где под названиями Jiefang CA-10 и Yuejin NJ130 с 1956 и 1958 годов соответственно будут выпускаться советские ЗиС-150 и ГАЗ-51. Таким было начало китайского автопрома.

А пока обе стороны показывают друг другу свою жизнь. В 1953 году в ЦПКиО имени Горького проходит Выставка промышленности и сельского хозяйства КНР, а в 1954 году в Пекине открывается Выставка достижений экономического и культурного строительства СССР.

Лучше американских и европейских

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Открытая площадка на выставке в Пекине. В дальнем ряду видны грузовые автомобили МАЗ-525, ЯАЗ-210Е, МАЗ-205, МАЗ-200, ЗИС-151, ГАЗ-51, ЗИС-150, а перед ними  — легковые ГАЗ-69А, «Москвич-400», ГАЗ-М20 «Победа», ЗИМ и ЗИС-110. Примечательно, что на выставках в Пекине и Шанхае стояла двухцветная «Победа»…

Открытая площадка на выставке в Пекине. В дальнем ряду видны грузовые автомобили МАЗ-525, ЯАЗ-210Е, МАЗ-205, МАЗ-200, ЗИС-151, ГАЗ-51, ЗИС-150, а перед ними  — легковые ГАЗ-69А, «Москвич-400», ГАЗ-М20 «Победа», ЗИМ и ЗИС-110. Примечательно, что на выставках в Пекине и Шанхае стояла двухцветная «Победа»…

Фото: РГАЭ

…трактор — только что запущенный в производство «Беларусь» Минского тракторного завода

…трактор — только что запущенный в производство «Беларусь» Минского тракторного завода

Фото: РГАЭ

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Открытая площадка на выставке в Пекине. В дальнем ряду видны грузовые автомобили МАЗ-525, ЯАЗ-210Е, МАЗ-205, МАЗ-200, ЗИС-151, ГАЗ-51, ЗИС-150, а перед ними  — легковые ГАЗ-69А, «Москвич-400», ГАЗ-М20 «Победа», ЗИМ и ЗИС-110. Примечательно, что на выставках в Пекине и Шанхае стояла двухцветная «Победа»…

Фото: РГАЭ

…трактор — только что запущенный в производство «Беларусь» Минского тракторного завода

Фото: РГАЭ

Советский Союз на правах «старшего брата» показывает себя во всей красе — все достижения промышленности, сельского хозяйства, строительства, медицины, образования, культуры, как будто бы ВДНХ на какое-то время переместилась в Пекин.

Для китайцев советская выставка становится настоящим потрясением и образцом того, на какую страну надо равняться в своем развитии. О том, насколько Китай в то время отстал от всего мира, свидетельствуют некоторые отзывы посетителей выставки. Вот один из них, оставленный китайским профсоюзным работником: «Это не миф, не сказка. Это — действительность. Стендистки подробно рассказывают и демонстрируют нам хлопкоуборочную машину, картофелеуборочную машину. Хлопкоуборочная машина заменяет труд 80 рабочих». Или отзыв, который написал Чен Ю Ан из Чженцзянского отделения банка: «Я банковский служащий. В прошлом совсем не верил, что существуют автоматические счетные машины, и тому, что в Советском Союзе в каждом банке работают 4—5 человек, когда как у нас более 50 человек. Теперь я увидел счетные машины и поверил».

Как гласит отчет по выставке, техника в Пекине демонстрировалась самая разнообразная: «На площадке справа от центрального промышленного зала было расположено 76 экспонатов, из которых 6 легковых, 5 грузовых автомобилей, 5 автосамосвалов, 3 автопогрузчика, автобус, 2 пожарные машины, 10 дорожностроительных машин, 12 машин по добыче угля, 7 экспонатов нефтебурового, эксплуатационного и оборудования геофизической разведки, 7 компрессоров и 8 насосов, 3 передвижные электростанции и другое электрооборудование, которое пользовалось также большим вниманием инженеров, техников и рабочих пекинских заводов».

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Автомобили на выставке в Шанхае — те же ЗИС-110, ЗИМ, двухцветная «Победа» и ГАЗ-69, что были и в Пекине, но нет «Москвича». На заднем плане видны специальные машины — фургоны на шасси ГАЗ-51, цементировочный агрегат на базе ЯАЗ-210 и МАЗ-200 с буровой установкой

Автомобили на выставке в Шанхае — те же ЗИС-110, ЗИМ, двухцветная «Победа» и ГАЗ-69, что были и в Пекине, но нет «Москвича». На заднем плане видны специальные машины — фургоны на шасси ГАЗ-51, цементировочный агрегат на базе ЯАЗ-210 и МАЗ-200 с буровой установкой

Фото: РГАЭ

Автогрейдер тяжелого типа Д-144 производства Кировского завода, предназначенный для выравнивания дорожного полотна и рытья канав

Автогрейдер тяжелого типа Д-144 производства Кировского завода, предназначенный для выравнивания дорожного полотна и рытья канав

Фото: РГАЭ

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Автомобили на выставке в Шанхае — те же ЗИС-110, ЗИМ, двухцветная «Победа» и ГАЗ-69, что были и в Пекине, но нет «Москвича». На заднем плане видны специальные машины — фургоны на шасси ГАЗ-51, цементировочный агрегат на базе ЯАЗ-210 и МАЗ-200 с буровой установкой

Фото: РГАЭ

Автогрейдер тяжелого типа Д-144 производства Кировского завода, предназначенный для выравнивания дорожного полотна и рытья канав

Фото: РГАЭ

Восторг китайцев вызывали и автомобили, хотя в 1954 году советская промышленность не выпускала легковых моделей современного уровня, но даже созданные несколько лет назад ЗиС-110, ЗИМ и «Победа» в Китае тогда прошли на ура.

Китайцы вообще на все экспонаты смотрели с восторгом — от макета здания МГУ и советской квартиры до одежды и продуктов. На какое-то время СССР стал для них самой лучшей в мире страной. Показателен отзыв посетителя Сун Дао: «Свое восхищение трудно выразить словами, посмотришь на представленные экспонаты и сразу восхищаешься. Раньше многие государства присылали в Китай различные товары, но все они уступают представленным на выставке. Семьдесят с лишним лет мне, но я еще не видел таких прекрасных вещей, которые значительно лучше американских и европейских товаров».

Выставка в Пекине проработала со 2 октября по 28 декабря 1954 года, но это было только начало. Советский выставочный тур продолжился в других городах Китая.

Учиться у советского народа

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Советский Союз не только показывал себя на выставках в разных городах, но и делился опытом. Командированные на выставки специалисты из СССР знакомили китайских рабочих с новейшими станками и навыками работы на них

Советский Союз не только показывал себя на выставках в разных городах, но и делился опытом. Командированные на выставки специалисты из СССР знакомили китайских рабочих с новейшими станками и навыками работы на них

Фото: РГАЭ

Выставка в городе Ухань. Санитарный ЗИС-110А демонстрировался в зале медицинских инструментов и оборудования, а не на открытой площадке, как другие автомобили. Такая карета скорой помощи могла доставить пациента в больницу со скоростью 140 км/ч

Выставка в городе Ухань. Санитарный ЗИС-110А демонстрировался в зале медицинских инструментов и оборудования, а не на открытой площадке, как другие автомобили. Такая карета скорой помощи могла доставить пациента в больницу со скоростью 140 км/ч

Фото: РГАЭ

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Советский Союз не только показывал себя на выставках в разных городах, но и делился опытом. Командированные на выставки специалисты из СССР знакомили китайских рабочих с новейшими станками и навыками работы на них

Фото: РГАЭ

Выставка в городе Ухань. Санитарный ЗИС-110А демонстрировался в зале медицинских инструментов и оборудования, а не на открытой площадке, как другие автомобили. Такая карета скорой помощи могла доставить пациента в больницу со скоростью 140 км/ч

Фото: РГАЭ

После закрытия экспозицию перевезли в Шанхай, где она разместилась во Дворце советско-китайской дружбы, выстроенном в лучших традициях сталинской архитектуры. Сегодня, конечно же, он так не называется — это просто Шанхайский выставочный центр.

Выставка в Шанхае открылась 15 марта 1955 года и проработала до 15 мая. Любящие статистику советские чиновники подсчитали, что за небольшое время выставку посетило 3 828 608 человек, в кинотеатре «Дружба» показано 288 киносеансов, прочитано 830 лекций и сделано 70 выездов советских специалистов на различные предприятия Шанхая и других городов для оказания технической помощи. Как отмечено в отчете, «специалисты по автомобилям товарищи Лавров, Смолин и Михайлов выезжали на предприятия по вопросам ремонта автомобилей».

Посетители оставили 11 515 записей — все сплошь позитивные и восторженные. Вот что пишет Пун Коу Бао из района Янцин: «Посетив Дворец китайско-советской дружбы и увидев все экспонаты, я пришел в восторг. 17-летним юношей я приехал в Шанхай. В старом Шанхае было много автомобилей, троллейбусов, автобусов и др., но все это было не для народа. Народ изнемогал под гнетом империалистов. В настоящее время на примере бескорыстной помощи Советского Союза в деле строительства Нового Китая, нерушимой дружбы советского и китайского народов китайский народ должен учиться у советского народа идти по пути советских людей к счастливой жизни». Для кого же тогда предназначались автобусы и троллейбусы, если не для народа, Пун Коу Бао не уточнил.

Советские автомобили в Шанхае показывались на открытой площадке — те же самые, что были в Пекине годом ранее.

В том же 1955 году экспозицию перевезли в город Кантон, где был выстроен еще один Дворец советско-китайской дружбы, но меньших размеров. Здесь выставка открылась 5 октября и проработала до 15 декабря — этот срок с трудом выдержал не только персонал выставки, но и экспонаты. Повышенная влажность и тропическая жара сказались на технике, стоявшей под открытым небом: «Было замечено, что через 15 минут работы мотора температура масла с 60 градусов доходила до 90 градусов, и масло в этом случае становилось жидким и теряло свои смазочные свойства, мотор сильно перегревался, температура в кабине была очень высокой, так что долго работать в таких условиях не только человеку, но и машине было нельзя». От перепадов температуры на некоторых экспонатах потрескалась краска и началась коррозия, клеммы аккумуляторов окислились, резина высохла — все это стало поводом для доработки экспортных версий, поставлявшихся в страны с подобным климатом.

Навес из бамбука

Бамбуковый навес на выставке в городе Ухань. Под навесом стоят ГАЗ-М20 «Победа», ЗИС-110, ЗИМ, ГАЗ-М72 и «Москвич-402». Двухцветную «Победу» уже поменяли на одноцветную, но еще второй, а не третьей серии, запущенной в производство в 1955 году

Бамбуковый навес на выставке в городе Ухань. Под навесом стоят ГАЗ-М20 «Победа», ЗИС-110, ЗИМ, ГАЗ-М72 и «Москвич-402». Двухцветную «Победу» уже поменяли на одноцветную, но еще второй, а не третьей серии, запущенной в производство в 1955 году

Фото: РГАЭ

Бамбуковый навес на выставке в городе Ухань. Под навесом стоят ГАЗ-М20 «Победа», ЗИС-110, ЗИМ, ГАЗ-М72 и «Москвич-402». Двухцветную «Победу» уже поменяли на одноцветную, но еще второй, а не третьей серии, запущенной в производство в 1955 году

Фото: РГАЭ

В 1956 году Выставка достижений экономического и культурного строительства СССР переезжает в Ханькоу — еще один китайский город, известный сегодня всему миру под именем Ухань. И там тоже построили Дворец советско-китайской дружбы, как в Шанхае и Кантоне, причем возвели его в рекордный срок — всего за 90 дней, начав работы в январе и закончив в марте 1956 года. На тот момент дворец стал одним из самых больших зданий в городе.

Пока шла стройка, организаторам выставки пришлось приводить в порядок экспонаты, изрядно пострадавшие от кантонского климата. Автомобилями и тракторами занимались на местном авторемонтном заводе, закончив все работы к 15 апреля. Добавились и новые модели — «Москвич-402», внедорожник ГАЗ М-72 и автобус ЗиС-127. Удивительно, что в Ханькоу не привезли главную новинку советского автопрома — «Волгу» ГАЗ-21, хотя в том же 1956 году ее показывали на выставках в Австрии, Турции и Югославии.

Китаец за рулем «Москвича» вряд ли представляет себе, что через семьдесят лет «Москвич» будет копией китайского автомобиля

Китаец за рулем «Москвича» вряд ли представляет себе, что через семьдесят лет «Москвич» будет копией китайского автомобиля

Фото: РГАЭ

Китаец за рулем «Москвича» вряд ли представляет себе, что через семьдесят лет «Москвич» будет копией китайского автомобиля

Фото: РГАЭ

На этот раз часть машин решают уберечь хотя бы от солнца. Как отмечено в отчете, «центральное место группы занимают легковые автомобили, разместившиеся под интересным по своему решению высоким и легким навесом из бамбука. В целом площадка с автомобилями, включающая в себя показ водометного катера в бассейне, составляет вместе с линией подвижного состава объединенную группу транспортных экспонатов». К слову, «подвижному составу» после Кантона пришлось еще хуже: железнодорожные вагоны, паровоз и электровоз пришлось полностью перекрасить.

Выставка в Ханькоу открылась 5 мая и проработала до 5 июля, ее посетили 2,3 млн человек. В отчете об автомобилях сказано общими словами: «Автобус для междугородных сообщений ЗиС-127, автомашина М-72, новая модель "Москвича" и другие экспонаты заслуженно привлекали внимание посетителей выставки».

А потом будет внезапный советско-китайский раскол на почве лидерства в мировом коммунистическом движении, сворачивание экономического сотрудничества и даже военный конфликт из-за острова Даманский. Китай и СССР не дружили почти тридцать лет, хотя небольшая торговля все же велась, в том числе и автомобилями.

Экспонаты более высокого уровня

Советские автомобили на IV Международной ярмарке стран Азии и Тихого океана в Пекине. Из легковых моделей СССР привез только классические «Жигули», хотя тогда уже год как выпускалась более современная переднеприводная модель ВАЗ-2108 «Спутник». Также нет и внедорожника ВАЗ-2121 «Нива»

Советские автомобили на IV Международной ярмарке стран Азии и Тихого океана в Пекине. Из легковых моделей СССР привез только классические «Жигули», хотя тогда уже год как выпускалась более современная переднеприводная модель ВАЗ-2108 «Спутник». Также нет и внедорожника ВАЗ-2121 «Нива»

Фото: РГАЭ

Советские автомобили на IV Международной ярмарке стран Азии и Тихого океана в Пекине. Из легковых моделей СССР привез только классические «Жигули», хотя тогда уже год как выпускалась более современная переднеприводная модель ВАЗ-2108 «Спутник». Также нет и внедорожника ВАЗ-2121 «Нива»

Фото: РГАЭ

Советские выставки возвращаются в Китай только при Горбачеве. В ноябре 1985 года СССР принимает участие в IV Международной ярмарке стран Азии и Тихого океана, проводившейся в Пекине. На открытой площадке в ряд стоят новые модели «Жигулей» — ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2107. Один из посетителей тогда оставил трогательную запись: «Очень хотелось бы увидеть новую "Волгу" и еще другие типы легковых автомашин. Советские автомобили очень пригодны для Китая. Прошу через советских товарищей передать привет советскому народу. Надеюсь, что будет и на нашей улице праздник».

Через год открывается Торгово-промышленная выставка СССР в Пекине, проработавшая с 12 по 28 декабря 1986 года. В отчете директора выставки говорится о том, что ее цель — показать «экспортные возможности страны, одновременно продемонстрировав современный научно-технический уровень советской экономики».

Но если макет пассажирского лайнера Ил-86 и авиационные двигатели Д-36 такой современный уровень действительно демонстрировали, вызывая у китайских специалистов повышенный интерес, то автомобили — уже нет. На стенде стояли две «Волги» — ГАЗ-3102 и ГАЗ-24-12, ВАЗ-2107 «Жигули» и трехколесный грузовой мотороллер ТМЗ 5403-01К «Муравей» тульского завода.

Как обычно, были представлены тракторы и другая сельскохозяйственная техника. Китайцы сочли эту экспозицию небольшой, но о самих машинах отозвались положительно

Как обычно, были представлены тракторы и другая сельскохозяйственная техника. Китайцы сочли эту экспозицию небольшой, но о самих машинах отозвались положительно

Фото: РГАЭ

Как обычно, были представлены тракторы и другая сельскохозяйственная техника. Китайцы сочли эту экспозицию небольшой, но о самих машинах отозвались положительно

Фото: РГАЭ

Главной причиной провала в отчете названы сами условия выставки: «Все экспонаты демонстрировались в закрытом павильоне в статичном положении на сравнительно небольшой площадке, что затрудняло подробный осмотр салонов, моторных отсеков, особенно удобства входа-выхода, посадки и загрузки багажа».

Упомянуто в отчете и про вмятины на кузове и повреждение лакокрасочного покрытия ВАЗ-2107, полученные из-за плохой упаковки при отправке, и про разбитое стекло спидометра на мотороллере, и про недостаток рекламных материалов. Но все это лишь преамбула к главному выводу на будущее: «Представляется целесообразным на выставки последующих лет направлять экспонаты более высокого технического уровня, специально подготовленные для демонстрации, особенно по цветовому решению, оформлению салона и качеству отделки».

Наш великий Китай

Торгово-промышленная выставка СССР в Пекине, прошедшая в 1985 году. Представлены две «Волги» — черная «министерская» ГАЗ-3102 и белый универсал ГАЗ-24-10, а также красный ВАЗ-2107. Переднеприводной «восьмерки» нет, как и в прошлом году, ее привезут только в 1987 году, но не в Китай, а в Северную Корею

Торгово-промышленная выставка СССР в Пекине, прошедшая в 1985 году. Представлены две «Волги» — черная «министерская» ГАЗ-3102 и белый универсал ГАЗ-24-10, а также красный ВАЗ-2107. Переднеприводной «восьмерки» нет, как и в прошлом году, ее привезут только в 1987 году, но не в Китай, а в Северную Корею

Фото: РГАЭ

Торгово-промышленная выставка СССР в Пекине, прошедшая в 1985 году. Представлены две «Волги» — черная «министерская» ГАЗ-3102 и белый универсал ГАЗ-24-10, а также красный ВАЗ-2107. Переднеприводной «восьмерки» нет, как и в прошлом году, ее привезут только в 1987 году, но не в Китай, а в Северную Корею

Фото: РГАЭ

Еще более грустный для советской стороны вердикт выдает один китайский шофер, пожелавший остаться неизвестным: «Выставка автомобилей интересная. Я сам водитель "Волги" и поэтому знаю, что качество машины не очень высокое. Как я могу заметить, принципиальных различий между ГАЗ-2410 и ГАЗ-3102, представленными на выставке, нет. А это значит, что предпочтение у нас вновь будет отдаваться автомобилям японского и американского производства».

На дворе 1986 год. Китай уже давно не смотрит на СССР как на учителя или старшего брата, а времена, когда жители Поднебесной приходили в восторг от одного вида хлопкоуборочной машины или счетного аппарата, давно в прошлом. Пройдет еще тридцать с лишним лет, и уже Китай станет абсолютным мировым лидером по объемам промышленного производства, в том числе и автомобилей.

Вряд ли такое можно было представить себе в далеком 1954 году, когда СССР впервые устроил свою выставку в Пекине. Но пророк в китайском отечестве тогда все же нашелся. Звали его Лю Юн Син, и под впечатлением от увиденного он написал такие слова: «Сегодня на выставке Советского Союза мы видим прекрасные машины. Завтра наш великий Китай сам будет производить такие же прекрасные машины. И эти машины можно будет увидеть на всех выставках мира». Собственно, так и произошло.

Иван Баранцев

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Шанхайский полдень

Шанхайский полдень

Если еще не забыли, «Шанхайский полдень» — так называлась комедия с Джеки Чаном, снятая без малого четверть века назад. В ту пору, когда «китайские товары» были у нас синонимом чего-то дешевого, но при этом некачественного и одноразового. Речь шла о детских игрушках, одежде и даже телевизорах — китайских автомобилей мы в тогда еще не видели. Потом они тоже у нас появились, и, пожалуй, единственным их достоинством была опять же их цена. А с того же Шанхайского автосалона, куда начали ездить российские автомобильные журналисты, они еще лет десять назад присылали в основном смешные картинки, как в Поднебесной пытаются переосмысливать Porsche Macan или Range Rover Evoque.

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