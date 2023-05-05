Бывший пермский прокурор возглавил подрядчика ЖК «Любимов»

Как стало известно «Ъ-Прикамье», директором компании «Дом.59» (структура Корпорации развития Пермского края), осуществляющей строительство ЖК «Любимов» в Березниках, назначен директор службы безопасности КРПК Иван Лоскутов. В пресс-службе корпорации эти сведения «Ъ-Прикамье» подтвердили. В корпорации пояснили, что данные изменения связаны с необходимостью усиления команды дочерней компании. Господин Лоскутов будет совмещать руководство «Дом.59» с работой в службе безопасности корпорации.

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ООО «Дом.59» учреждено Корпорацией развития Пермского края в 2020 году. Компания-застройщик является подрядчиком крупных строительных проектов КРПК. По итогам 2022 года ООО увеличило выручку до 761 млн руб. (147 млн руб. годом ранее). При этом чистый убыток за отчетный период вырос с 89 млн руб. (2021 год) до 179 млн руб.

С ноября 2022 по февраль 2023 года «Дом.59» возглавлял директор КРПК по строительству Алексей Поляшов. После ухода господина Поляшова из КПРК, компания-застройщик управлялась корпорацией напрямую.

Иван Лоскутов окончил Уральскую государственную юридическую академию и до работы в КРПК занимал должность заместителя прокурора Перми.