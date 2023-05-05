Из свежей почты

Вероника Васильева, 14 лет, эпилепсия, гемипарез (снижение силы мышц), требуется курсовое лечение. 139 295 руб.

Внимание! Цена лечения 241 295 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 80 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Орел» соберут 22 тыс. руб.

Когда Веронике было полгода, у нее случился приступ: тельце напряглось, малышка замерла, потом обмякла и уснула. Через месяц он повторился. Врачи диагностировали эпилепсию, лекарства не помогали. После трех операций на головном мозге приступы прекратились, но произошел парез левой стороны тела. Вероника плохо ходит, левой рукой ничего взять не может. Нас готовы взять на лечение в Институте медтехнологий (ИМТ) в Москве, но я не могу его оплатить. Помогите! Юлия Елисеева, Орловская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «У Вероники левосторонний гемипарез. Нужно провести обследование и курс реабилитации, направленный на восстановление подвижности и развитие речи».

Аня Алексеева, 15 лет, расщелина альвеолярного отростка, недоразвитие челюсти, рубцовая деформация губы и носа, требуется ортодонтическое лечение. 149 880 руб.

Внимание! Цена лечения 407 880 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 230 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Белгород» соберут 28 тыс. руб.

Хирургическое лечение Ани началось в четыре месяца и еще не закончено, пять операций я оплатила сама. Дочь научилась откусывать и жевать правой стороной, с семи лет проходила ортодонтическое лечение у нас в городе, но два года назад зубы у Ани начали быстро разрушаться, и лечение прервали. Нам предстоит пластика десны, верхней губы и носа, но сначала необходимо выровнять челюсти: верхняя сужена, прикус нарушен, верхние и нижние зубы слева не смыкаются. Аню готовы лечить в Москве, но это платно. Я одна воспитываю дочь и сына. Мы не справимся без вас! Евгения Алексеева, Белгородская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Сейчас Ане необходимо ортодонтическое лечение с помощью несъемной техники на верхней и нижней челюстях, чтобы выровнять положение зубов для последующей костной пластики альвеолярного отростка верхней челюсти».

Костя Заикин, 1 год, врожденная деформация стоп, требуется лечение. 149 836 руб.

Внимание! Цена лечения 330 836 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 160 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Вологда» соберут 21 тыс. руб.

Костя, один из моих двойняшек, родился со спинномозговой грыжей, у него выявили гидроцефалию, вывихи тазобедренных суставов, двустороннюю косолапость. Косолапость лечили по месту жительства, но выпрямить стопы не удалось. Мы поехали в Ярославль к доктору Вавилову. Косте нужны гипсования и операция, но денег на такое лечение нет. Не оставьте нас без помощи! Ирина Заикина, Вологодская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «У мальчика врожденная тяжелая деформация стоп на фоне основного заболевания. Необходимо высвобождение мышц, связок и сухожилий обеих стоп, но сначала — курс гипсований по методу Понсети. Во избежание рецидива ребенок должен носить брейсы».

Рома Аладин, 5 лет, последствия тяжелой черепно-мозговой травмы, требуется реабилитация. 153 239 руб.

Внимание! Цена реабилитации 547 239 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 370 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Южный Урал» соберут 24 тыс. руб.

Когда Роме было два года, он выпал из окна, перенес три операции, дышал через аппарат, был полностью обездвижен. Специалистов по лечению таких больных в нашем городе нет. С помощью благотворителей мы начали лечиться в подмосковном реабилитационном центре «Три сестры». Рома учится держать голову и есть с ложки, уже сидит с опорой. Помогите нам продолжить лечение! Яна Аладина, Челябинская область

Невролог-реабилитолог реабилитационного центра «Три сестры» Олег Прорвич (д. Райки, Московская обл.): «У Ромы проблемы с подвижностью, приемом пищи и дыханием. Мы будем работать над навыком удержания головы, профилактикой вторичных осложнений. Еще нужно научить мальчика дышать через естественные дыхательные пути, жевать, глотать и увеличить объем потребляемой пищи через рот».

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