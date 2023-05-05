174,5 миллиарда рублей составил прирост средств граждан на эскроу-счетах в марте, сообщил ЦБ. Поступления в рамках проектного финансирования строительства жилья постепенно восстанавливаются после сокращения в ноябре—январе, но пока остаются ниже показателя марта 2022 года (197 млрд руб., также в полтора раза меньше, чем в марте 2021-го). Приток связан с ростом выдачи ипотеки (569,4 млрд руб. в марте, что на 34,8% больше, чем в феврале) и сезонным замедлением ввода жилья. Так, застройщикам в марте перечислен с эскроу-счетов после сдачи объектов 171 млрд руб. (против 178 млрд руб. в феврале и 408 млрд руб. в январе). Весь объем средств на эскроу-счетах оценивается почти в 4,2 трлн руб.