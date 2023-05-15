Кадры теряют резерв

Помимо привычного дефицита рабочих и инженерных специальностей аналитики фиксируют общее снижение числа резюме в регионах Черноземья. В условиях низкой безработицы, высокой конкуренции за кадры и неизбежного роста зарплат работодатели будут вынуждены повысить возрастную планку для кандидатов, считают эксперты.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

Демографическое влияние

Во всех регионах Черноземья фиксируется снижение числа резюме на одну вакансию, подсчитала одна из крупнейших в России рекрутинговых платформ HeadHunter. На март 2023 года в Белгородской области уровень конкуренции составил 4,1 резюме на одну вакансию. В прошлом году в этот же период индекс равнялся 4,2. В Воронежской области показатель составил 4,3 резюме на одну вакансию (4,7 ранее), в Курской области — 3,8 (4,3), в Липецкой — 3,9 (4,3), в Орловской — 3,8 (4,1), в Тамбовской — 3,7 (4,6).

О растущем дефиците кадров говорят и аналитики департамента исследований и прогнозирования Центробанка в свежем бюллетене «О чем говорят тренды» (их мнение может не совпадать с официальной позицией ЦБ): структурная перестройка российской экономики идет при низкой безработице и высоком спросе на работников.

В HeadHunter одним из важнейших факторов, напрямую влияющих на рынок труда, называют демографию. По данным Росстата, в 2022 году миграционный прирост был значительно ниже, чем в предыдущие годы. «В абсолютных цифрах естественный прирост был также маленьким, и разница между числом убыли населения и приростом составила порядка 700 тыс. человек. Таким образом, мы получили снижение численности населения и некомпенсацию этого снижения за счет миграционного прироста, который помогал выправлять ситуацию в прошлые годы»,— отмечает руководитель пресс-службы HeadHunter в Центральном федеральном округе Валерия Иванова.

При этом последние четыре года в структуре занятого населения России неуклонно сокращается доля возрастных групп 20–24 и 25–29 лет. Это когорта для профессий, на которые традиционно идут молодые и начинающие специалисты, например продавцы, кассиры, консультанты.

И, по данным Росстата, она за несколько лет уменьшилась почти вдвое — с 12 до чуть более 6 млн человек.

Безработица стремится к нулю

Еще один маркер растущего дефицита на рынке труда — рекордно низкие уровни безработицы. Тенденцию падения ее уровня подтверждают и власти регионов Черноземья.

В Белгородской области в 2021 году уровень безработицы составлял 0,51% и в 2022 году — 0,42%. В первом квартале этого года показатель снизился до 0,41% , рассказали в облправительстве.

Начиная с 2021 года стабильное снижение по методологии Международной организации труда (МОТ) фиксируется и в Воронежской области. По данным выборочного обследования рабочей силы, проводимого Воронежстатом, уровень безработицы по МОТ в 2021 году составил 3,8%, в 2022 году — 3,5%. В январе 2023 года показатель увеличился и составил 3,6%, что, впрочем, на 0,4% ниже значения января 2022 года. В регистрируемом секторе рынка труда также отмечаются положительные тенденции, рассказали в облправительстве: «Уровень регистрируемой безработицы в среднем за 2021 год составил 1,7%, за 2022 год — 0,9%. По состоянию на 1 января 2023 года он снизился до 0,7%».

По данным Курскстата, уровень общей безработицы в регионе в 2022 году составил 2,3% — на 1,2% ниже, чем в 2021 году (3,5%). В целом по стране в прошлом году показатель сложился на уровне 3,7%, ранее — 4,3%, сообщили в облправительстве. Уровень регистрируемой безработицы также снизился с 0,7% в декабре 2021 года до 0,4% в декабре 2022 года. По России этот показатель составил 0,8 и 1%.

В Липецкой области уровень безработицы на начало 2023 года составил 0,35%. Это чуть меньше, чем по итогам прошлого года, когда показатель равнялся 0,36%. На конец 2021 года, рассказали в облправительстве, он был еще выше — 0,42%.

По информации правительства Орловской области, 2022 год завершился с уровнем регистрируемой безработицы 0,6%. По итогам 2021 года он составлял 0,8%, на 1 января 2021 года — 1,7%. С начала 2023 года и до середины апреля показатель сохраняется на уровне 0,6%. В облправительстве отметили, что в числах на 1 января 2021 года было зарегистрировано 6 тыс. безработных, на 1 января 2022 года — 2,7 тыс., на 1 января 2023 года — 2 тыс.

В Тамбовской области уровень регистрируемой безработицы на начало 2023 года составляет 0,5% рабочей силы. По итогам 2021 года он был 0,7%, рассказали в правительстве региона.

Труду не хватает рабочих

По данным HeadHunter, самые востребованные профессиональные области у работодателей Черноземья в целом схожи. Хотя одна вакансия может быть опубликована в нескольких категориях, во всех регионах безоговорочно лидируют «Продажи» и «Начало карьеры, студенты». Наравне с начинающими специалистами в Липецкой области востребован «Рабочий персонал». Это направление находится на третьем месте в Воронежской, Курской, Орловской и Тамбовской областях. При этом в первых двух регионах «Рабочий персонал» делит строчку с областью «Производство». Оно же вместе со «Строительством, недвижимостью» находится на третьем месте в Липецкой области. Строители также востребованы в Белгородской и Воронежской областях.

«Рабочий персонал» и «Производство» в Белгородской области находятся на четвертом месте с показателем 16% от общего числа вакансий. Низкий уровень конкуренции в регионе наблюдается в таких областях, как «Домашний персонал» (0,1 резюме на одну вакансию), «Добыча сырья» (0,4), «Медицина, фармацевтика» (0,6).

В Воронежской области помимо сфер «Домашний персонал» (0,1), «Добыча сырья» (0,4), «Медицина, фармацевтика» (0,9) низкая конкуренция отмечается в областях «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (0,9) и «Рабочий персонал» (1).

У курских работодателей на четвертом месте по востребованности стоит «Строительство, недвижимость» (14%). Низкий уровень конкуренции, как и у соседей, наблюдается в областях «Добыча сырья» и «Домашний персонал» (по 0,2), «Рабочий персонал» (0,7), а также в областях «Консультирование» (0,1) и «Банки, инвестиции, лизинге» (по 0,7).

В Липецкой области «Строительство, недвижимость» и «Производство» находятся на четвертом месте с показателем 17%. Низкий уровень конкуренции — у сфер «Добыча сырья» (0,2), «Банки, инвестиции, лизинг» и «Медицина, фармацевтика» (по 0,7), «Рабочий персонал» (0,8), «Строительство, недвижимость» (1).

У работодателей Орловской области, как и у липецких, «Производство» и «Строительство, недвижимость» идут следом за топ-3, но в другом соотношении — 13% и 12% соответственно. Низкий уровень конкуренции традиционно наблюдается в сферах «Добыча сырья» и «Домашний персонал» (по 0,1), «Консультирование» (0,2), «Рабочий персонал» (0,6), «Медицина, фармацевтика» (0,8).

В Тамбовской области ситуация с востребованными областями схожа с Орловской: на четвертом и пятом местах «Производство» (16%) и «Строительство, недвижимость» (15%). Низкий уровень конкуренции — в сферах «Домашний персонал» (0,1), «Консультирование» (0,2), «Банки, инвестиции, лизинг» (0,5), «Медицина, фармацевтика» и «Рабочий персонал» (по 0,6).

У соискателей же Черноземья тройка популярных направлений одинакова — «Начало карьеры, студенты», «Продажи», «Административный персонал». В процентном соотношении запросы работников также примерно схожи.

Инженерный спрос

Низкий уровень конкуренции среди рабочего персонала при его высокой востребованности подтверждают и в самих регионах.

В Белгородской области служба занятости зафиксировала 12 востребованных рабочих профессий, от дворников и подсобных рабочих до трактористов и поваров. Кроме того, спрос есть на еще десять специалистов. Среди них — инженеры, механики, техники, менеджеры, медсестры. Наименее востребованы специалисты в финансовой и страховой сферах, а также в области информации и связи.

По данным правительства Воронежской области, 63,5% всех заявленных вакансий — по рабочим профессиям. Наибольшую потребность в кадрах испытывают предприятия промышленной и строительной отраслей, а также сельского хозяйства. Наименее востребованы агенты, артисты, библиографы, бармены и фотографы.

В Курской области предложение на рынке труда превышает спрос по таким профессиям, как бухгалтер, менеджер, сторож, оператор ЭВМ, офис-менеджер, секретарь и делопроизводитель. Наиболее востребованы же специалисты рабочих профессий, врачи и средний медицинский персонал, инженеры различных специальностей, рассказали в облправительстве.

Липецкие власти также констатируют дефицит квалифицированных рабочих кадров: работодателям требуются водители автомобилей и автобусов, трактористы, электрогазосварщики, электромонтеры, машинисты кранов, слесари, швеи. Наиболее же востребованы врачи, медсестры и инженеры. Менее всего рынку труда требуются юристы, библиотекари, провизоры, хореографы, кондукторы.

В Орловской области наибольшую потребность в работниках сейчас испытывают предприятия обрабатывающих производств (2,2 тыс. вакансий), учреждения здравоохранения и социальных услуг (1,4 тыс.), сельхозпредприятия (1 тыс.), сфера торговли (806). В облправительстве затруднились заявлять о невостребованных профессиях. В банке вакансий, например, требуется один хормейстер или оператор лазерной голографической установки, но, пояснили чиновники, уже сам факт заявки такой вакансии подтверждает ее востребованность, хоть и меньшую по сравнению с массовыми профессиями.

По данным правительства Тамбовской области, наибольший спрос есть на водителей, бухгалтеров, аппаратчиков, воспитателей, инженеров, инструкторов, инспекторов, кассиров, техников, монтеров и сварщиков. Наименее востребованы в регионе радиоведущие, крупье, стилисты, синоптики, философы, а также персонал библиотек, музеев и галерей.

В поисках источников людей

Конкуренция за кадры ожидаемо ведет к росту зарплат, отмечают аналитики Центробанка. Но их дефицит, в свою очередь, ограничивает возможности производства. Увеличение зарплат быстрее роста производительности труда может стать проинфляционным фактором.

Главный эксперт HeadHunter по рынку труда Наталья Данина называет это главным парадоксом рынка: «При не вполне здоровом состоянии экономики спрос на людей в массовых секторах превышает предложение, формируя дефицит трудовых ресурсов и вынуждая работодателей искать дополнительные источники людей». Избыточного количества женщин на рынке труда нет, вместе с тем есть примеры успешного включения женщин в производственные операции, отмечает она. Также, по ее мнению, некоторым ресурсом для «удаленки» могут стать уехавшие, масса которых довольно велика.

Валерия Иванова добавляет, что возрастная когорта 10–19 лет по численности очень невелика, а за последние пять лет резко упало количество людей в группе 25–29 лет. «Скорее всего, в ближайшие 5–8 лет рынок труда станет рынком “зрелого соискателя”, где работодатели будут вынуждены повысить возрастную планку для кандидатов и рассматривать чаще и больше резюме соискателей от 45 лет»,— резюмирует она.

Мария Старикова