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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 5 мая

В Москве запланирован очередной раунд консультаций по выполнению меморандума о доступе российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок между российской межведомственной делегацией и представителями ООН. В составе делегации ООН в Москву приедет секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен. В Стамбуле делегации Турции, РФ и Украины планируют обсудить зерновую сделку, а также вопрос о транспортировке российского аммиака через украинские порты, ООН предложит формулу.

В Москве запланировано совещание президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров продолжит участие в заседании Совета министров иностранных дел государств — членов ШОС в Индии. Главы МИД обсудят содержательную подготовку встречи лидеров стран ШОС, которая запланирована на 3-4 июля в Нью-Дели.

Театральному режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, задержанным по делу об оправдании терроризма, изберут меру пресечения.

«Яндекс» ограничит возможность использовать пароль от аккаунта «Яндекс ID» в сторонних почтовых приложениях, календарях и клиентах к «Яндекс Диску».

Возобновляется грузовое сообщение между смешанными пунктами пропуска Покровка (РФ) и Жаохе (КНР), а также открывается пропуск через госграницу морских судов, грузов и товаров в морском пункте пропуска Охотск.

В Москве пройдут плановые пожарно-тактические учения по ликвидации возгорания в высотном здании с привлечением вертолетов, оборудованных системой горизонтального, вертикального и бокового пожаротушения. (Шмитовский проезд, рядом с Москва Сити).

В Великобритании запланирована забастовка журналистов местных радиостанций британской вещательной корпорации ВВС из-за сокращения часов вещания. Забастовка совпадает с объявлением результатов выборов в местные органы власти.

В Тамбове пройдет торжественная церемония открытия первого в стране Музея Российского военно-исторического общества.

В Москве запланировано прибытие первого круизного лайнера на реконструированный Южный речной вокзал.

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