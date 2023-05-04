Экс-мэр Краснодара Евгений Первышов вновь продлит контракт на службу в зоне СВО

Бывший глава Краснодара Евгений Первышов сообщил о намерении вновь продлить военный контракт и остаться в зоне СВО. Об этом экс-мэр краевой столицы написал в Telegram.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодара
«Примером для меня является председатель Госдумы Володин, который неоднократно говорил на заседаниях парламента: "Начинать надо с себя". Безусловно, примером для меня являются Кириенко, Турчак и Хуснуллин, которые не вылезают из зоны СВО и оказывают реальную помощь фронту, а также Алаудинов и Пригожин, сражающиеся непосредственно на передовой»,— говорится в сообщении.
По завершении второго контракта господин Первышов намерен увидеться с семьей. Решение о продлении контракта будет принято после согласования с руководством Госдумы и партии «Единая Россия», в которых состоит Евгений Первышов.
Бывший глава Краснодара отправился добровольцем в зону СВО в октябре 2022 года. После окончания первого контракта он принял решение продолжить службу.
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