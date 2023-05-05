«Северная креветка» доплывет до Китая копченой

Вчера ООО «Нортен Шримп Энд Фиш Продуктс», входящее в ГК «Северная креветка» Сергея Белькова, и Шаньдунская Международная торговая компания подписали первый для российского производителя экспортный контракт на поставку копченой креветки в Китай на сумму 650 млн рублей. В следующем году «Северная креветка» планирует приступить к строительству завода в Гатчинском районе Ленобласти мощностью 200 тонн продукции в год. Эксперты называют контракт и планы компании амбициозными, так как в России менее затратно производство осетровых, мидий и устриц и оно быстрее окупается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Подписанный контракт предусматривает поставку в Китай копченой креветки в соусе до конца 2023 года. Производственная площадка ООО «Нортен Шримп Энд Фиш Продуктс» (стопроцентно дочерняя фирма ООО «Северная креветка») площадью 4,5 тыс. кв. м расположена в поселке Тельмана Тосненского района Ленинградской области. Генеральный директор и владелец «Северной креветки» Сергей Бельков рассказал журналистам, что в данный момент производственная площадка не занимается выращиванием креветки из импортного малька, так как усложнилась логистика, а закупает готовое сырье в Индии и перерабатывает креветку. Сегодня продукция компании поставляется сетевым ритейлерам и средним оптовым и рыбоперерабатывающим фирмам, уточнил господин Бельков.

При этом бизнесмен не отказывается от планов по расширению производства и строительству в Верево Гатчинского района Ленобласти рыбоводного комплекса мощностью 200 тонн продукции в год. Соглашение о создании завода на участке 8 га господин Бельков подписал с губернатором Дрозденко на полях ПМЭФ-2022. Объем инвестиций оценивается в 600 млн рублей. «Сейчас на площадке ведутся подготовительные работы, планируем, что в следующем году там начнется активная стройка»,— сказал о текущем статусе проекта руководитель «Северной креветки».

Производство креветок в России осложняется рядом факторов: сложностью апробации технологии и дороговизной ресурсов, где ключевое — это оборудование и необходимость в стабильно теплой воде, описывает ситуацию на рынке директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Поэтому в нашей стране не так много подобных предприятий. По оценке господина Жарского, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области «Северная креветка» является единственным крупным производителем. В основном производители поставляют на рынок совсем небольшие объемы, а реализация осложняется низким покупательским спросом, соответственно, окупаемость таких производств не всегда себя оправдывает.

«В РФ гораздо выгоднее производить осетровых, мидии и устрицы. Вложения в эти производства требуют менее 100 млн рублей, а окупаемость быстрее»,— говорит эксперт. Большая часть потребляемых в РФ креветок импортируется из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, ранее РФ активно импортировала креветки из Гренландии и Фарерских островов, но из-за санкций эти объемы заместились морепродуктами из Азии. Однако, по данным генерального директора агентства «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, объемы импорта морепродуктов в 2022 году сократились более чем на 20%: с 51 тыс. тонн в 2021 году до 40,7 тыс. тонн в прошлом.

Данный контракт можно назвать амбициозным, таким образом «Северная креветка» диверсифицирует бизнес, полагает господин Жарский. «Это удачное решение, так как речь идет о продукте с высокой добавленной стоимостью. Конкуренция на китайском рынке высокая, поэтому производители должны быть заинтересованы в максимальном снижении себестоимости при сохранении стабильно высоких отпускных цен»,— добавляет господин Жарский. Господин Бурмистров называет контракт очень привлекательным, а планы «Северной креветки» по самостоятельному выращиванию кажутся перспективными и экономически выгодными.

Александра Тен