Неподъемная сила

В сибирских городах в предстоящие праздничные дни будут действовать дополнительные меры безопасности. Например, в Новосибирске, Томске, Красноярске вводится запрет на использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе для съемки торжеств по случаю Дня Победы. В Новокузнецке, кроме запрета использования беспилотников, власти призвали к бдительности управляющие компании и попросили их приостановить на период праздничных дней проведение ремонтов в подъездах, а также составлять списки «посторонних людей», делающих ремонты в квартирах. Об этих ограничениях было объявлено после атаки БПЛА на комплекс Московского Кремля, произошедшей в ночь на 3 мая и квалифицированной как террористический акт.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В крупных городах Сибири парады и торжества, приуроченные к Дню Победы, пройдут в условиях усиленных мер безопасности

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ В крупных городах Сибири парады и торжества, приуроченные к Дню Победы, пройдут в условиях усиленных мер безопасности

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В крупных городах Сибирского федерального округа не стали по примеру ряда регионов европейской части России отменять по соображениям безопасности парады и торжества, приуроченные к Дню Победы. Так, в Новосибирске традиционный военный парад стартует 9 мая в 10:00 на центральной площади Ленина. В это же время на площади Советов в Барнауле начнется построение войск местного гарнизона. Построение войск омского гарнизона запланировано на 12:00 на Соборной площади, в 11:00 начнется митинг-парад в Томске.

При этом в праздничные дни в муниципалитетах вводятся дополнительные меры безопасности. В ряде случаев это ограничения на использование БПЛА. Первыми о таких мерах заявили власти Москвы. Как сообщал „Ъ“, в ночь на 3 мая беспилотники атаковали Сенатский дворец Московского Кремля. Ответственность за теракт, по данным пресс-службы президента России, несут власти Украины (сами они свою причастность отрицают). Глава комитета Госдумы РФ по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что уже направил обращения министру транспорта Виталию Савельеву и главе Росавиации Александру Нерадько о введении временного моратория на использование любых беспилотников (за исключением государственных нужд). Предложение депутат объяснил тем, что «в условиях СВО беспилотники представляют собой повышенную угрозу».

В Новосибирске полеты БПЛА запретили на время проведения парада 9 мая. Как сообщил „Ъ-Сибирь“ руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов, запрет распространяется и на СМИ, которые будут вести прямую трансляцию этого события. 4 мая на заседании оргкомитета по проведению праздничных мероприятий в новосибирской мэрии глава города Анатолий Локоть сообщил о подготовке соответствующего постановления. Оно запретит использование беспилотников на территории всего города во время парада и празднования 9 Мая, а также на репетициях 5 и 7 мая.

«Сотрудники управления МВД России по Томской области будут пресекать использование БПЛА в местах поведения массовых мероприятий. При обнаружении несанкционированно запущенных БПЛА сотрудники будут разыскивать в прилегающей зоне лиц, осуществляющих управление БПЛА с дальнейшим пресечением полетов»,— рассказали, в свою очередь, „Ъ-Сибирь“, в пресс-службе администрации Томской области.

По данным мэрии Красноярска, любые БПЛА, а также наземные, под- и навод­ные беспилотники и даже воздушные змеи попали в перечень предметов, которые запрещено проносить в охраняемые зоны. «4 мая (в этот день проводится репетиция шествия.— „Ъ“) и 9 мая над населенными пунктами Красноярского края введено ограничение на использование воздушного пространства для легкомоторных самолетов и беспилотников. Соответствующие разрешения МТУ Росавиации и филиал „Аэронавигация Центральной Сибири“ выдавать не будут по решению антитеррористической комиссии Красноярского края и оперативного штаба»,— уточнили в пресс-службе правительства региона.

Если красноярские полицейские обнаружат БПЛА в воздухе, его принудительно посадят и изымут. Владельцу дрона, сообщили в ГУ МВД по региону, грозит штраф в размере от 20 до 300 тыс. руб. (для юрлиц).

В передаче «Утро с мэром», вышедшей в эфир новокузнецкого телеканала «Ново ТВ» 4 мая, глава Новокузнецка Сергей Кузнецов заявил, что прекратил выдавать разрешения на полеты БПЛА. «Если у вас нет разрешения, а я его не выдаю сейчас, мы будем привлекать вас к административной ответственности, а может, и к уголовной»,— предупредил он горожан.

Контролем за воздушным пространством меры безопасности не ограничиваются. Так, в перечне предметов, которые запрещается проносить в охраняемые зоны в Красноярске, 28 пунктов. В их числе все виды жидкостей в любых объемах, любые сыпучие вещества (кроме разрешенных лекарственных препаратов), такие продукты, как яйца, кетчуп и майонез и др.

Сергей Кузнецов призвал к бдительности руководителей управляющих компаний. «Все старшие домов должны проверить состояние подвалов, чердаков, уличных площадок на предмет посторонних вещей: пакетов, рюкзаков, каких-то нестандартных движений… Если у вас в подъезде или доме ведется ремонт, вам лучше на время проведения праздников его приостановить. Посмотрите, кто проводит этот ремонт, какие материалы заносятся в квартиры, какие посторонние люди приходят, что это за люди. Составьте список этих посторонних людей»,— предложил алгоритм действий мэр второго по величине города Кузбасса. Обо всех подозрительных находках и явлениях он потребовал сообщать правоохранительным органам.

Ранее в России были отменены в целях безопасности шествия «Бессмертного полка».

Валерий Лавский