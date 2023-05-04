Пляж пермского периода

Администрация Пермского муниципального округа собирается развивать туризм и пляжный отдых в местных поселениях. В администрации уже сформировали пять участков в Кукуштане, Култаево, Троице, а также в Хохловском и Заболотском сельских поселениях. Территории расположены на берегах рек и предназначены для создания пляжей и прочих зон рекреации. Чиновники готовятся выставлять эти площадки на торги. Эксперты положительно оценивают планы властей по обустройству пляжей в поселениях. Собеседники рекомендуют властям развивать туризм и пляжный отдых с помощью ГЧП, так как затраты на обустройство необходимой инфраструктуры для бизнеса могут оказаться слишком высокими.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В администрации Пермского муниципального округа планируют развивать туризм и пляжный отдых на берегах рек района. Сейчас власти округа формируют участки для отдыха, сообщили «Ъ-Прикамье» в администрации округа. Впоследствии участки для пляжного отдыха и рекреации выставят на торги. Как отметил глава Пермского округа Владимир Цветов в своем телеграм-канале, у территории большой туристический потенциал. «В доказательство — цифры: только за прошлый год наш муниципалитет посетили 297 635 экскурсантов. За десять лет турпоток увеличился на 64,3%»,— обратил внимание господин Цветов. В местной администрации рассчитывают, что в округе появятся оборудованные места отдыха для жителей: пляж, зоны рекреации и другие туристические объекты.

На данный момент в окружной администрации сформировано пять участков. Один из них, площадью 4,72 га, расположен в Кукуштанском сельском поселении, на берегу реки Бабки. Недалеко от него находятся частные жилые дома, в том числе СНТ «Эра». Территория предназначена под строительство базы отдыха. В администрации Пермского муниципального округа подчеркивают, что площадка в Кукуштане попала в проект «Земля для туризма». Информацию о ней разместят на публичной кадастровой карте в разделе «Земля для туризма». Сервис «Земля для туризма» позволяет выбрать конкретный участок и получить о нем полную информацию, включая кадастровый номер, адрес, площадь и прочее.

Другой участок, в деревне Карасье Хохловского сельского поселения (7,4 тыс. кв. м), находится на берегу Камы, к нему ведет улица Пляжная. Площадка может использоваться для благоустройства, в том числе для пляжа. Третий участок (12,5 га) расположен в Сылвенском сельском поселении, в 123 м севернее села Троица. Территория на берегу Сылвы подходит для организации зон отдыха. Участок в деревне Петровка (Култаевское сельское поселение) площадью 7,58 га находится на берегу Мулянки, на нем можно организовать зону отдыха. Пятая территория, в Заболотском сельском поселении, расположилась на берегу речки Чумкосны — притока Камы. Земельный надел предназначен для охотничьей базы.

Сейчас власти округа готовят документацию для проведения аукционов по участкам.

В Прикамье основным местом отдыха у воды является центральный пляж за Коммунальным мостом в Перми. В городе есть еще несколько пляжей, а также в территориях региона, например в Добрянке, Полазне, Краснокамске, Александровске и других. Власти Перми недавно заявляли о планах развивать пляжный отдых. Весной 2022 года на совещании в краевом правительстве обсуждалось привлечение бизнеса в развитие пляжной инфраструктуры Перми. В мэрии разрабатывали план мероприятий, в рамках которого на пляжах хотели размещать пункты проката спортинвентаря, летние кафе, фуд-траки и прочие объекты. Администрация собиралась также благоустроить места отдыха у воды летом этого года, в конце 2022 года стоимость работ оценивалась в 33 млн руб.

В мэрии города и в краевом минтуризма к моменту выхода публикации планы развития пляжей в Пермском округе прокомментировать не успели.

Соучредитель Центрального парка развлечений им. М. Горького Рашид Габдуллин положительно оценил намерения развивать туризм и пляжный отдых в Пермском округе и отметил тренд на продвижение внутреннего туризма в регионах. «Перечисленные локации вряд ли будут интересны для человека из Москвы или Санкт-Петербурга, но жителей Пермского края возможность побывать на пляжах Пермского округа заинтересует. Кроме того, пляжи в поселках возле Перми будут доступны с точки зрения логистики и стоимости такого досуга»,— уверен собеседник. Бизнесмен полагает, что развивать пляжи в Пермском округе правильнее с помощью ГЧП. Власти могли бы помочь предпринимателям с обустройством инфраструктуры: коммунальных сетей, подъезда к пляжу, парковки и прочего. Пляжный сезон в Прикамье короткий, а затраты на эти статьи могут быть слишком велики для бизнеса. Кроме того, предприниматели могут обратиться за получением грантовой поддержки в области туризма, которая доступна в регионе.

По словам бывшего и. о. главы администрации Пермского муниципального района Владимира Ваганова, он знает участки, планируемые местными властями для развития пляжного отдыха и туризма. Наиболее подходящим из них господин Ваганов считает участок в Кукуштане. «Территория ровная, расположена в излучине реки Бабки, имеет подъездные пути и красивый берег. Рядом находится школа по гребле на байдарках и каноэ. Остальные участки округа тоже хороши, но требуют больших вливаний для организации отдыха»,— считает собеседник. Господин Ваганов обратил внимание на богатую историю поселений Пермского округа. По его мнению, развивая туризм в этой территории, надо знакомить людей и с историей района, с Юговским медеплавильным заводом, основанным Строгановыми, с Сибирским трактом, по которому проходили в том числе и декабристы, и с другими историческими объектами.

Евгения Ахмедова