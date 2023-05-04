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Отправившая саратовского экс-депутата под суд фирма признана банкротом

Арбитражный суд Саратовской области признал АО «Автокомбинат-2» банкротом. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Иск поступил в суд 1 июня 2021 года. Решением от 30 марта арбитраж признал организацию несостоятельной. Конкурсное производство в ее отношении продлится до 23 сентября этого года. Решение о пролонгации или завершении производства примут 26 сентября. Конкурсным управляющим стал член ААУ «Евразия» Марсель Имельбаев.

Согласно данным картотеки АС, «Автокомбинат-2» подавал на банкротство 20 февраля 2021 года. Уже 1 марта судья Марат Сайдуллин возвратил заявление в связи с нарушением компанией порядка подачи иска: «Согласно аб. 2 п. 4 ст. 37 Закона о банкротстве должник не менее чем за пятнадцать дней до даты подачи заявления должника обязан опубликовать уведомление об обращении в арбитражный суд с заявлением должника путем включения его в Единый федеральный реестр», — говорится в решении суда.

Следующий иск подала ИФНС России по Ленинскому району Саратова. Решение о признании банкротом вынесла судья Елена Яценко.

По информации Kartoteka. ru, АО «Автокомбинат-2» зарегистрирован в РФ с 3 июня 1994 года. 21 августа 2002-го общество перешло в собственность комитета по управлению имуществом Саратовской области, а 20 июля 2007-го гендиректором «АК-2» стал ныне экс-депутат Саратовской городской и областной дум Андрей Беликов. Он сделал перерыв в руководстве организацией на период с 18 сентября 2018 года до 23 июля 2021-го.

По ОКВЭД «АК-2» специализировалась на перевозках, торговле транспортными средствами и т. д.

Уголовное дело на Андрея Беликова завели в 2018 году. Его обвиняли в том, что якобы с 2014 года по 2017-й он, зная, что у «АК-2» отсутствуют собственный подвижной и водительский состав, предоставлял в министерство социального развития Саратовской области заведомо ложные сведения, что АО «Автокомбинат-2» своими силами перевозило льготников. Благодаря этому он получил 7 млн руб. субсидий

В октябре 2018-го господина Беликова также заподозрили в коммерческом подкупе. Следствие считает, что с января 2015 года по август 2018-го он получил более 5,3 млн руб. от двоих предпринимателей за содействие в выходе автобусов, принадлежащих им, на направление, которое обслуживал «АК-2».

В июне 2021 года Ленинский районный суд Саратова оправдал Андрея Беликова.

Дарья Васенина

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