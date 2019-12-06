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Фото: Садет Гашумова / Коммерсантъ

Бывший депутат Андрей Беликов полностью признал вину

В суде начато рассмотрение уголовного дела в отношении него

Ленинский районный суд Саратова приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении бывшего депутата саратовской облдумы и директора АО «Автокомбинат — 2» Андрея Беликова.

Уголовное дело в отношении господина Беликова было возбуждено в 2018 году. Его обвиняют в том, что он якобы с 2014 по 2017 годы он, зная, что у «АК-2» отсутствуют собственный подвижной и водительский состав, предоставлял в министерство социального развития области заведомо ложные сведения, что АО «Автокомбинат-2» своими силами перевозило льготников«. Благодаря этому он получил 7 млн руб. субсидий

В октябре 2018 господина Беликова также заподозрили в коммерческом подкупе. Следствие считает, что с января 2015 по август 2018 годы он получил более 5,3 млн руб. от двоих предпринимателей за содействие в выходе автобусов, принадлежащих им, на направление, которое обслуживал «АК-2».

На суде Андрей Беликов заявил, что полностью признает вину.

Сергей Петунин


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