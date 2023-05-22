«Мы внимательно следим за запросами молодежи и запускаем самые востребованные проекты»

С момента запуска платформы «Россия — страна возможностей» в 2018 году в ее проектах приняли участие 20 млн россиян. Алексей Агафонов, первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей», рассказывает о том, почему инициативы платформы оказались настолько популярными.

Алексей Агафонов, первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей»

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Мы стремимся к тому, чтобы каждый мог выбрать для себя подходящий проект для своего развития. Ежегодно мы запускаем конкурсы и олимпиады, не расширяя при этом общее количество проектов в линейке платформы,— всего их у нас 26. В прошлом году уже стартовало 7 новых конкурсов для разных целевых аудиторий. Мы внимательно следим за современными трендами и запросами молодежи и запускаем самые востребованные проекты. Для тех, кто хочет развивать экологическую культуру вокруг себя, мы запустили проект «Экософия», специалистам и новичкам в области геймдева подойдет конкурс «Начни игру», работникам строительной сферы стоит попробовать свои силы в Международном строительном чемпионате, а творческой молодежи — танцорам, экстремалам, современным музыкантам — обязательно нужно заявить о себе на конкурсе-премии «КАРДО», которая стала частью платформы в начале 2023 года. Мы хотим, чтобы молодежь как можно больше путешествовала по нашей невероятно красивой стране и при этом направляла свои знания и опыт на помощь регионам, поэтому к нам присоединилась всероссийская межуниверситетская программа студенческих экспедиций «Открываем Россию заново» и проект «Больше, чем работа». И конечно, мы сфокусированы на вовлечение в наши проекты жителей новых регионов.

Так, в прошлом году мы запустили проект «Пишем будущее» для ребят из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые хотят предложить идеи по развитию родных территорий, и сейчас готовимся к его перезапуску. Более того, команда президентской платформы «Россия — страна возможностей» специально для демобилизованных указом президента России студентов Донецкой и Луганской народных республик разработала и продолжает реализовывать специальный проект «Спасибо, братцы!». Для его участников это возможность почувствовать реальную поддержку страны и общества, получить профессиональную диагностику универсальных компетенций, помощь в профессиональной самореализации и работу с персональным наставником.

Мнения Председатель Российского исторического общества, руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин: Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ «Всероссийский конкурс “Моя страна — моя Россия” зарекомендовал себя как серьезное и востребованное состязание в сфере проектной деятельности, авторитетная площадка, объединяющая наиболее активных, неравнодушных и талантливых молодых людей из разных регионов страны. Отрадно, что одна из номинаций конкурса, посвященная культурному наследию народов России, в этом году проводится под эгидой Российского исторического общества. Она призвана выявить самые актуальные инициативы в сфере сохранения материальных памятников и духовных традиций нашего многонационального народа». (18 июня 2022 года). Заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов: Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ «Президент России Владимир Путин лично уделяет большое внимание поддержке и развитию детей и молодежи. Благодаря этому создаются площадки, реализуются многочисленные проекты, позволяющие раскрывать и развивать колоссальный созидательный потенциал одаренных и активных юных граждан. Безусловно, всероссийский конкурс “Моя страна — моя Россия” — один из таких проектов. За годы своего проведения он стал ярким примером внимательного отношения к вопросам формирования нашего будущего и интеллектуального потенциала». (2 декабря 2020 года) Врио главы ДНР Денис Пушилин: Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ «Жители Донецкой народной республики высоко ценят ту поддержку и внимание, которое уделяет их нуждам и проблемам президент РФ, руководители регионов, федеральные общественные и некоммерческие организации, граждане нашей большой страны от Калининграда до Владивостока. Президентская платформа “Россия — страна возможностей” через конкурс “Пишем будущее” помогла многим ребятам из Донецкой народной республики проявить себя, определить новые контуры развития, обрести точки опоры для движения вперед. Уверен, что количество представителей нашей республики в рядах участников проектов, олимпиад и конкурсов, реализуемых АНО “Россия — страна возможностей”, будет только расти, а живой взаимный обмен опытом между профессиональными сообществами ДНР и других регионов России упрочит наше единство на века». (24 ноября 2022 года)

Никита Баранов, 21 год, студент Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова, участник и амбассадор всероссийского конкурса «Начни игру»:

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«До поступления в университет я был не очень активным школьником. О самой платформе “Россия — страна возможностей” узнал уже во время активного поиска себя на первом курсе, когда в октябре я поучаствовал в вузовском акселераторе от активного участника “Цифрового прорыва”. Этот человек открыл мне путь в IT, помог собрать мою первую команду, организовал для всех в городе очный хакатон-клуб, где позже мы приняли участие во Всероссийском IT-проекте. Эту атмосферу не забыть, и именно она зажгла во мне искорку, которая потом позволяла мне идти дальше, развиваться, помогать другим и побеждать. На всероссийском уровне я два года участвовал только в “Цифровом прорыве” и за это время успел сменить шесть команд, выиграть в полуфинале, а также занять 5-е место в финале. Помимо опыта, денежных наград, поездок по России, людей и многого другого я начал замечать возможности, которые постоянно появляются, а самое главное, превосходить свои страхи и участвовать везде, где я мог. С командой по хакатонам мы заняли 1-е место в двух номинациях, получив денежное вознаграждение 400 тыс. руб., открыл свой клуб по разработке игр и стал амбассадором проекта “Начни игру”. За все время участия я понял, что самое главное — это люди, именно они, поучаствовав в проектах платформы “Россия — страна возможностей”, приходят в свои регионы как амбассадоры или просто активные участники и заряжают других развиваться, открывая им глаза и переворачивая их мир. Поэтому хотел бы пожелать этой замечательной платформе больше активных участников. Спасибо вам всем большое, без вас я бы не смог сделать всего этого!»

Никита Савченков, студент Байкальского государственного университета в Иркутске, серебряный призер и впоследствии амбассадор олимпиады «Я — профессионал»:

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«Россия — самая большая, многонациональная страна, обладающая колоссальными ресурсами и прежде всего человеческим капиталом. Создать свой бизнес-проект, выиграть грант на обучение, посмотреть всю страну и стать крутым блогером или программистом — все это возможно благодаря платформе “Россия — страна возможностей”. Развить свои навыки и внести вклад в изменение страны стало как никогда просто: нужно лишь захотеть реализовать эти возможности. Выражаю огромную благодарность каждому причастному к созданию всех проектов. Была проделана колоссальная работа, чтобы каждый из проектов был по-своему интересным и неповторимым. Хочу пожелать развития платформе “Россия — страна возможностей”, а также, чтобы о ней узнавали как можно больше людей и тоже могли себя реализовать».

Дарья Арсеньева, 13 лет, гимназистка из Старой Руссы, двукратный победитель Национальной технологической олимпиады Junior: в 2021 году — в сфере «Технологии для космоса», в 2022 году — в сфере «Технологии и космос»:

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«Россия — это точно Страна возможностей с большой буквы. Благодаря поддержке Владимира Путина сейчас все очень стремятся вкладываться в детей, молодежь, их развитие и потенциал. Главное — самому не сидеть неподвижно, а интересоваться, учиться, включаться во все вокруг. И обязательно найдется что-то твое. Мне кажется, что такого количества способов реализовать себя нет у школьников ни в одной стране! Участие в конкурсах и проектах помогает строить свою траекторию успеха. Я всегда мечтала о космосе, но очень издалека. Благодаря победе в НТО Junior я увидела настоящих космонавтов, запуск ракеты в космос, место, откуда улетал Юрий Гагарин, командный пункт “Бурана”, Музей космонавтики, международную школу на Байконуре, испытательный центр и гостиницу “Космонавт”. Когда смотришь на космодром и взлетающий космический корабль не на экране, чувствуешь восторг и желание поскорее вырасти и присоединиться к команде тех, кто делает настолько масштабное дело в нашей стране. Я верю, что у меня все получится! Ведь Россия для меня не только родина, где я родилась, но и моя страна возможностей».

Ирина Чемерчева, 49 лет, и. о. министра туризма и молодежной политики Тамбовской области, посол гостеприимства Тамбовской области, финалист первого и второго сезонов конкурса «Мастера гостеприимства»:

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«Если говорить про мою историю появления на платформе “Россия — страна возможностей”, то это было простое женское любопытство и подсознательное “а есть ли лифты для тех, кто из них вышел”, и “стоит в холле”. Ответ на этот вопрос нашелся в первом же сезоне конкурса “Мастера гостеприимства”, и он был удивительно прост: здесь не будет машины, которая тебя повезет, зато тут ты освоишь технику подъема на велосипеде в гору и узнаешь, как не сойти с этой дистанции. Удивительно, но я “поехала” не одна, а с другими ребятами с конкурса, и это однозначно дает больше скорости, чем по одному. Мы вот уже три сезона не отстаем друг от друга. У меня сейчас высокая должность, я руковожу исполнительным органом власти в сфере туризма в регионе, но не она результат, а возможность использовать в этой работе полученные тактики и практики, опыт передвижения в команде. Я искренне поздравляю всех тех, кто причастен к платформе “Россия — страна возможностей”, и желаю не лениться, развиваться, постоянно пробовать что-то новое!»

Елена Попова, 44 года, замдиректора по учебно-воспитательной работе средней общеобразовательной школы №2 с углубленным изучением отдельных предметов в Красноуфимске, победитель конкурса «Флагманы образования»:

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«В нашей стране реализуются потрясающие социальные проекты, доступные каждому. В проектах платформы “Россия — страна возможностей” могут участвовать люди вне зависимости от места жительства, образования, возраста. Мой пример показателен в этом плане: обычный учитель из маленького провинциального города может стать не просто участником крупнейшего профессионального конкурса страны, но и победить в нем, получить постпроектное сопровождение от мастерской управления “Сенеж” и присоединиться к сообществу лучших учителей России, развивая не только свои собственные профессиональные и социальные навыки, но и формируя команду единомышленников для трансформации школьного сообщества. Конкурс “Флагманы образования” подарил мне друзей со всей страны, перспективы в развитии карьеры, интересные партнерские проекты для моей школы. Возможностей в нашей стране много, стоит только протянуть к ним руку. Успешен тот, кто не стоит на месте, поэтому АНО “Россия — страна возможностей” хочется пожелать новых проектов, расширения состава и географии участников!»

Алина Ращупкина, 36 лет, преподаватель кафедры информатики СПБГЭУ в Санкт-Петербурге, победитель конкурса «Моя страна — моя Россия» в 2021 году, автор проекта и генеральный директор благотворительной организации АНО «Теплее вместе»:

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«Возможности — это всегда развитие и движение вперед, они есть в каждом явлении жизни. В нашей стране каждый ее уголок может подарить вдохновение, каждый человек, который помогает другим, помогает сбываться мечтам. Именно поэтому наша страна — это страна возможностей, мы двигаемся вперед, поддерживая друг друга, и платформа “Россия — страна возможностей” уже пять лет помогает и дарит возможности для тех, кто хочет большего и лучшего для нашей страны. Участие в проекте платформы подарило победу для нашего проекта. Мы получили много советов и пожеланий от экспертов, увидели потенциал и перспективы для роста. Мы поняли, что наша идея действительно нужна обществу, и мы сможем помогать особым семьям. Сегодня наш проект стал автономной некоммерческой организацией, мы любим и верим в то, что делаем и над чем работаем каждый день. О нас узнало много людей и организаций, которые готовы помогать! Все это случилось благодаря огромной информационной поддержке, которую мы получили благодаря победе в конкурсе “Моя страна — моя Россия” платформы “Россия — страна возможностей”. Желаю платформе достижения еще больших высот! Хочется, чтобы как можно больше людей узнали о том, что в нашей стране есть такие возможности!»

Аида Касумова, 37 лет, советник министра образования и науки Республики Дагестан, учитель английского языка, председатель ассоциации учителей английского языка Республики Дагестан, победитель второго сезона проекта «ТопБЛОГ», 2022 год:

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«Мечтайте! Ставьте цели! Действуйте! Тогда у вас все получится! Россия — поистине страна больших возможностей для всех, кто готов менять ее к лучшему и готов меняться сам. Проекты президентской платформы “Россия — страна возможностей” — это те самые пути, где каждый найдет свой уникальный маршрут, сможет заявить о себе, проживая даже в самых отдаленных уголках нашей страны. Здесь у каждого есть шанс почувствовать себя успешным. Главное — захотеть, максимально задействовать свой потенциал и приложить чуточку усилий. Победа принесла мне веру в себя, помогла заявить о себе как о лидере общественного мнения среди педагогов страны и заслужить признания коллег. Дорогая президентская платформа “Россия — страна возможностей”, желаю тебе процветания, еще более сплоченной команды единомышленников, которая будет делать тебя еще лучше для жителей нашей великой страны».