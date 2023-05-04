Верховный суд оставил в силе взыскание с владелицы KFC на Кубани 43 млн рублей налогов

Верховный суд РФ оставил в силе решения нижестоящих инстанций о взыскании налоговых долгов в сумме 43,2 млн руб. с владелицы франшизы сети KFC в Краснодарском крае Светланы Поповой и ООО «Чикен Юг». Определение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Суд первой инстанции в мае 2022 года решил взыскать со Светланы Поповой в пользу УФНС по Краснодарскому краю 36,6 млн руб., с компании «Чикин Юг» — 6,6 млн руб. Апелляционные инстанции в сентябре и декабре прошлого года оставили в силе это решение.

В кассационной жалобе в Верховный суд Светлана Попова просила отменить судебные акты в связи с нарушениями судами норм права.

«Разрешая спор, суды исходили из совершения Светланы Поповой действий по отчуждению бизнеса в пользу вновь созданного общества "Чикен ЮГ", направленных на уклонение от исполнения обязательств должника по уплате налогов. Производство по делу о банкротстве должника прекращено в связи с недостаточностью имущества для погашения расходов»,— говорится в определении ВС РФ.

Суд решил, что доводы истца по установлению иных обстоятельств по делу не подтверждают нарушений судами норм права.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Чикен Юг» зарегистрировано в 2017 году в Санкт-Петербурге. Выручка компании за 2021 год — 1,1 млрд руб., чистая прибыль — 93,1 млн руб. Головной компанией общества значится ООО «Амрест».

Как писал «Ъ-Кубань», в феврале 2021 года УФНС по Краснодарскому краю обратилось в краевой арбитраж с заявлением о привлечении ООО «Гурман Сочи», ООО «Чикен Юг», а также бенефициара этих организаций — Светлану Попову — к субсидиарной ответственности по выплате долгов. Согласно материалам суда, налоговые органы с 2016 по 2017 год проводили выездные проверки в отношении компаний «Гурман KFC». По результатам проверок выяснилось, что общая сумма не уплаченных в бюджет налогов и штрафов сетью ресторанов (за 2015–2017 годы) составила 727,7 млн руб.

В материалах суда указано, что во время налоговых проверок госпожа Попова учредила группу подконтрольных юрлиц ради применения упрощенной системы налогообложения. В 2017 году она создала ООО «Чикен Юг» и продала питерской сети ресторанов AmRest компанию «Чикен Юг» (одиннадцать организаций сети KFC). Сумма сделки — 1,6 млрд руб. Получив средства, по версии заявителя, бизнесвумен вывела на зарубежные счета 1,2 млрд руб. Как установил суд, в результате сделки ООО «Гурман Сочи» недополучило прибыль, которую можно было направить на погашение долгов.

Тат Гаспарян

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