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Взятки гладки

Экс-главу Тольяттихимбанка Александра Попова могут оправдать за попытку подкупа судьи ВС РФ

Бывший председатель правления АО «Тольяттихимбанк» Александр Попов

Защита бывшего председателя правления Тольяттихимбанка Александра Попова оспорит в Верховном суде РФ приговор финансисту. Он был признан виновным в покушении на дачу взятки судьям Верховного суда РФ. По данным следствия и суда, за $2 млн предполагалось отменить решение о взыскании с «Тольяттиазота» налоговых недоимок. Причина возможного пересмотра громкого уголовного дела пока неизвестна.

Верховный суд РФ 16 мая рассмотрит в кассационном порядке уголовное дело в отношении бывшего председателя правления Тольяттихимбанка Александра Попова. В 2021 году банкира приговорили к семи с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн руб. Финансиста признали виновным в покушении на дачу взятки судье Верховного суда РФ в размере $2 млн. За это вознаграждение якобы предполагалось отменить решение о взыскании налоговых недоимок с «Тольяттиазота». Александр Попов вину не признал. Для обеспечения исполнения приговора суд сохранил ранее назначенную Попову по другому уголовному делу меру пресечения в виде ареста имущества, включая 293 принадлежащих ему земельных участка.

Финансист был арестован в мае 2019 года. Следствие установило, что проживающий за границей тогдашний бенефициар ПАО «Тольяттиазот» (ТОАЗ) Сергей Махлай в 2015 году собирался с помощью Александра Попова дать взятку судье Верховного суда РФ в размере не менее $2 млн за отмену решения о взыскании с предприятия налоговых недоимок. Топ-менеджер Тольяттихимбанка, используя свое должностное положение и минуя официальное оформление документации, открыл в своем банке ячейку, куда заложил часть взятки, предоставленной в фактическое распоряжение посредников. Довести до конца задуманное Попов не смог по не зависящим от него обстоятельствам. Куда были направлены средства, заложенные банкиром в ячейку Тольяттихимбанка для передачи в виде взятки судье ВС РФ, пока неизвестно.

Судя по всему, защита господина Попова рассчитывает выиграть дело в кассационном порядке. Косвенным признаком этой уверенности может служить тот факт, что в апреле адвокаты финансиста отозвали прошение об условно-досрочном освобождении их клиента от отбывания наказания из Куйбышевского районного суда Самары. Как признают в самом адвокатском сообществе, такие действия могут быть связаны с уверенностью оправдания господина Попова в Верховном суде. Адвокаты господина Попова мотивы отзыва прошения об УДО своего клиента не комментируют.

На каком основании будет пересматриваться уголовное дело в отношении Александра Попова, пока не ясно. Также непонятно, кто из членов ВС РФ передал дело банкира на рассмотрение судебной коллегии, и чем он мотивировал свое решение. Кроме того, в правительстве Самарской области полагают, что в текущей геополитической ситуации пересмотр уголовного дела соучастника бывшего владельца ПАО «Тольяттиазот», налогового резидента США Сергея Махлая, осужденного по статье за мошенничество, не выглядит уместным, поскольку последний осуществлял «откровенную антироссийскую деятельность». С соответствующим запросом «Ъ» обратился в ВС РФ, но на момент выхода публикации ответ не поступил.

Появились ли какие-то новые обстоятельства дела, на данный момент неизвестно. Также не ясно, будет ли выплачена компенсация Александру Попову из госбюджета в случае оправдания.

В июле 2019 года бывшие руководители ПАО «Тольяттиазот» (ТОАЗ) Владимир и Сергея Махлаи, экс-гендиректор предприятия Евгений Королев, а также двое иностранных предпринимателей были заочно приговорены Комсомольским районным судом Тольятти к лишению свободы на срок от восьми с половиной до девяти лет. Суд признал бизнесменов виновными в продаже химической продукции аффилированным зарубежным контрагентам по заниженным ценам. Те перепродавали продукцию завода уже по рыночной стоимости. В результате предприятию и неконтролирующим акционерам был нанесен ущерб в 87 млрд руб. Потерпевшими по данному делу суд признал ТОАЗ и владельца миноритарного пакета акций предприятия — «Уралхим». В 2022 году победителем открытого аукциона по продаже контрольного пакета ранее принадлежащих Сергею Махлаю акций ПАО «Тольяттиазот» (ТОАЗ) признано АО «Химактивинвест», входящее в группу «Уралхим». До этого АО уже приобрело у материнской компании 9,7% из 9,97% акций «Тольяттиазота». Таким образом, «Уралхим» сконцентрировал у себя более 80% акций тольяттинского предприятия.

Дело о попытке передачи двухмиллионной взятки Верховному суду было выделено из другого уголовного дела, расследуемого СКР в отношении вышеупомянутых фигурантов. Оно было возбуждено по ряду статей, включая ч. 4 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем») против бывших руководителей ОАО «Тольяттиазот» и связанных с ним лиц: Сергея и Владимира Махлаев, Александра Попова и других.

В постановлении СКР от 16 мая 2019 года указывается, что участники преступной организации, действуя в форме структурированной организованной группы, в период 2005-2013 гг. совершили несколько тяжких преступлений в сфере экономической деятельности против государства, против собственности ОАО «Тольяттиазот» и других юридических лиц.

Ранее установленный следствием заказчик коррупционного преступления Сергей Махлай сообщал журналистам, что подал против России два иска в ЕСПЧ. Ряд СМИ расценили возможное оправдание финансиста как помощь проживающему в США бизнесмену для дестабилизации ситуации в стране, поскольку бывший владелец «Тольяттиазота» все еще надеется вернуть контроль над стратегическим важным для государства предприятием.

Андрей Сазонов

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