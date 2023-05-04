На благоустройство «Берега ремесел» в Балахне выделено 19,6 млн рублей

Объявлен конкурс по выбору подрядчика на благоустройство «Берега ремесел» в сквере «Мининская слобода» в Балахне. Начальная (максимальная) стоимость работ составила 19,56 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: архитектурное бюро «Гора» Фото: архитектурное бюро «Гора»

Заказчиком выступило балахнинское бюджетное учреждение «Комбинат городского благоустройства». Концепцию обновления пространства на набережной Волги разработало архитектурное бюро Станислава Горшунова «Гора». За 45 дней после заключения контракта подрядчику предстоит построить в сквере кафе, обеспечить его водоснабжением и электричеством.

Подача заявок открыта до 19 мая, победителя выберут 24 мая.

Благоустройство сквера «Мининская слобода» проходит в рамках Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Балахна стала его победителем в 2021 году.

Елена Ковалева