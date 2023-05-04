В Ильменском заповеднике локализовали пожар

Сотрудники МЧС локализовали возникший 3 мая пожар в Ильменском государственном заповеднике (Миасс). Открытое горение на территории отсутствует. Внутри опаханного периметра наблюдаются очаги тления, сообщили «Ъ-Южный Урал» в ГУ МЧС региона.

Сейчас сотрудники лесхоза проводят объезд территории. На месте работают сотрудники Ильменского заповедника.

3 мая в Миассе наблюдалась напряженная пожароопасная обстановка: сотрудники МЧС потушили четыре ландшафтных пожара общей площадью свыше 14,2 га. В ликвидации возгораний задействовали пять автоцистерн и 21 человека личного состава.