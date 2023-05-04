Электрички из Петербурга в Белоостров задержали из-за поджога релейного шкафа

Шесть пригородных электропоездов задержали на Финляндском направлении из-за поджога релейного шкафа на железнодорожных путях. Об этом 4 мая рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

По данным ОЖД, возгорание было зафиксировано утром 4 мая на перегоне Новая Деревня — Лахта. Из-за ликвидации поджога шесть электропоездов до Белоострова и обратно пришли с опозданием до 30 минут. Четыре электрички следовали в Санкт-Петербург, две — из него.

С ОЖД напомнили, что за порчу оборудование грозит уголовная ответственность.

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