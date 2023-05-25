Сегодня исполняется 44 года генеральному директору АО УК «Аэропорты регионов» Евгению Чудновскому

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Чудновский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Евгений Чудновский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет помощник президента РФ Игорь Левитин:

— Сколько знаю Евгения Александровича, вся его карьера связана с транспортной отраслью. Больше десяти лет назад он пришел в гражданскую авиацию. При его активном участии была создана профессиональная и успешная управляющая компания «Аэропорты регионов», которой он руководит и сегодня. Компания внедряет современные технологии управления авиаузлами, строит новые пассажирские терминалы и модернизирует существующие аэропорты. Всего их в периметре компании 11, в трех из которых сегодня реализуются масштабные инвестиционные проекты. Хочу отдельно поблагодарить Евгения Александровича за его внимание к спорту: в рамках социально ответственного бизнеса компания поддерживает олимпийский вид спорта настольный теннис, организует ряд масштабных международных турниров, активно развивает детский и профессиональный настольный теннис в России. Желаю Евгению Александровичу крепкого здоровья, семейного благополучия и профессиональных успехов на благо России.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»