Строительство приютов для бездомных животных в Алтайском крае оценили в 2 млрд рублей

Затраты Алтайского края на строительство приютов для выполнения норм закона об ответственном обращении с животными могут составить 2 млрд руб. В регионе необходимо будет открыть 30 таких приютов, сообщил председатель комитета краевого законодательного собрания по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Господин Серов выступил на селекторном совещании в Госдуме РФ, которое было посвящено обсуждению проблемы. «Мы, для сравнения, на поддержку семей участников СВО направили порядка 1,5 млрд руб. Без финансовой поддержки федерального центра нам эту проблему не решить»,– процитировал депутата сайт краевого парламента.

По словам Сергея Серова, который сослался на позицию муниципалитетов Алтайского края, необходимо предоставить регионам право усыплять безнадзорных агрессивных животных. Это предполагает законопроект, внесенный в Госдуму РФ группой депутатов от фракций «Единая Россия» и «Новые люди».

В апреле заксобрание Алтайского края направило в Госдуму РФ проект изменений в федеральный закон об ответственном обращении с животными, предусматривающий случаи, когда допускается умерщвление безнадзорных животных. К таким случаям депутаты предлагают отнести оборону при защите жизни и здоровья человека, проявление немотивированной агрессивности животного в отношении других животных или человека (но при условии, что такому животному не найден новый владелец в течение полугода с момента поступления в приют), а также в случае проявления у животного клинических признаков бешенства в течение 10 дней с момента поступления в приют.

Как сообщал «Ъ», по данным Роспотребнадзора, в прошлом году от животных пострадали 330 тыс. россиян.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский