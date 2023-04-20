Алтайские депутаты предложили на законодательном уровне умерщвлять безнадзорных животных при защите жизни и здоровья

Депутаты законодательного собрания Алтайского края (АКЗС) направили в Госдуму проект изменений в федеральный закон об ответственном обращении с животными, предусматривающих случаи, когда допускается умерщвление безнадзорных животных. К таким случаям депутаты предлагают отнести оборону при защите жизни и здоровья человека, проявление немотивированной агрессивности животного в отношении других животных или человека (но при условии, что такому животному не найден новый владелец в течение полугода с момента поступления в приют), а также в случае проявления у животного клинических признаков бешенства в течение 10 дней с момента поступления в приют.

Авторы законодательной инициативы также отмечают необходимость обязательной регистрации домашних животных. «Ее отсутствие противоречит основным принципам обращения с животными - воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным», - сообщается в пояснительной записке к документу. Сейчас, согласно законодательству, животное может быть помещено в приют пожизненно в случае проявления немотивированной агрессивности. А умерщвление возможно только «с целью прекращения его страданий при нежизнеспособности, никаких других показаний к умерщвлению законом не предусмотрено».

При этом после проведения карантинных мероприятий и стерилизации безнадзорные животные чаще всего сбиваются в стаи, нередко проявляют агрессию, напоминают депутаты. Они отмечают, что во многих регионах фиксируются случаи нападения безнадзорных животных на людей, в том числе со смертельным исходом: «Жертвами становятся дети, пенсионеры, которые не способны защитить себя от нападения безнадзорных собак».

Усыплять агрессивных бездомных собак еще в январе прошлого года предложил депутат АКЗС Сергей Серов. «Ветучастки надо подключить к этой работе — они проводят стерилизации, лечение, в том числе эвтаназию. Тех собак, что мы видим, они уже прошли эти процедуру, но зубы у собак остаются на месте, а они есть хотят»,– заявил тогда депутат. Его предложение коллеги поддержали и решили обратиться в Госдуму с предложением внести изменения в федеральное законодательство об отлове бродячих животных.

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Анна Егорова