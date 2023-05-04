Выйти сухим из иномарки

На главу Энгельсского района Саратовской области Дмитрия Плеханова завели уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Поводом послужило обращение в Следственный комитет общественницы. Горожанка обратила внимание на припаркованный возле входа в администрацию элитный автомобиль, оказавшийся переданным ведомству в дар. В прошлую пятницу чиновника задержали, но суд не стал избирать для него меру пресечения. Юристы считают, что ничего незаконного в действиях администрации не было. Политологи видят политическую подоплеку в решении суда.

Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СУ СКР по Саратовской области Олег Мезрин завел на действующего главу Энгельсского района Дмитрия Плеханова уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе органа.

«По данным следствия, в период с июня 2022-го по январь 2023го подозреваемый… организовал приобретение директором одной из организаций за счет ее средств автомобиля и его передачу в собственность ЭМР. Указанные действия он совершил из личной заинтересованности»,— говорится в релизе. Дмитрий Плеханов занимает пост с июня 2022 года по настоящий момент.

В минувшую пятницу подозреваемого Плеханова задержали. В тот же день судья Волжского суда Саратова Анатолий Рыблов принял решение не применять к нему меру пресечения. В прокуратуре Саратовской области «Ъ» уточнили, что пока не приняли решение об обжаловании решения суда.

Следователь Александр Марков просил заключить чиновника под стражу. Прокурор Светлана Шандракова настаивала на запрете определенных действий: отправки и получения почты, общения с участниками судопроизводства и свидетелями, а также выхода в интернет. Защита настаивала на том, что главу района нельзя ограничивать, поскольку это не позволит ему работать.

Как рассказал «Ъ» адвокат Дмитрия Плеханова Андрей Морозов, его клиента задержали на основании показаний неких свидетелей. Ни один из них не говорил о давлении со стороны главы района. По словам защитника, в протоколах допроса содержится одно упоминание подозреваемого.

Следователи начали проверку в отношении Дмитрия Плеханова после обращения энгельсской общественницы Ирины Алешиной и дальнейших публикаций в СМИ. Горожанка обратила внимание правоохранителей на припаркованный возле центрального входа администрации ЭМР новый автомобиль Kia K52022 года выпуска с госномером

Позднее госпожа Алешина опубликовала результаты проверки СК. Отдел по расследованию особо важных дел выяснил, что иномарку передало ведомству в дар учрежденное комитетом по управлению имуществом администрации ОАО «Единый расчетно-кассовый центр» (ЕРКЦ). Организация приобрела автомобиль за 3,94 млн руб. Следствие выяснило, что нужную сумму ЕРКЦ собрал с управляющих компаний Энгельса в качестве долгов за прошлые годы.

Согласно данным Kartoteka.ru, созданный в 2007 году ЕРКЦ сейчас возглавляет Светлана Ревзина. Бенефициар компании — администрация ЭМР, а уставный капитал общества составляет 4,089 млн руб.

Юрист Манана Канкия считает, что в действиях администрации ничего незаконного нет: «Структурное подразделение администрации района — бенефициар. Если учредитель организации — субъект, то имущество организации принадлежит субъекту. Передача имущества ООО или ОАО городу осуществляется только путем дарения, это законно. С другой стороны, у ЕРКЦ было всего 4 млн. Получается, организация на последние средства купила машину, передала и осталась без денег. Теперь надо смотреть в документах ЕРКЦ, какую прибыль они могут передавать учредителю».

Решение Волжского суда характеризует политическую конъюнктуру, уверен политолог Александр Пантелеев: «Ряд уголовных дел против региональных чиновников заканчивается ничем. Это не первый случай, который я наблюдаю; в том числе и в других регионах. Это дань текущему времени. Страна находится в сложной ситуации. Специальная военная операция требует консолидации, в том числе от органов власти. Если будут наказывать каждого чиновника, кто будет работать? Это попытка добиться того, чтобы чиновники работали за совесть, а не за страх». По мнению собеседника «Ъ», суд руководствовался не только законностью, «но и политическими соображениями».

После начала следственных действий Дмитрий Плеханов остался на посту главы Энгельсского района. Он выезжал на место взрыва газа в многоэтажке на Полтавской, 40а, а в предстоящую субботу, сообщает пресс-служба администрации ЭМР, встретится с участниками СВО и членами их семей.

Дарья Васенина