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Коммерсантъ FM
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Экс-ректора РАНХиГС Мау исключили из набсовета аналитического центра при правительстве

Бывшего ректора РАНХиГС Владимира Мау исключили из наблюдательного совета аналитического центра при правительстве России. Распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Мау

Владимир Мау

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Владимир Мау

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Аналитический центр при правительстве РФ — некоммерческая организация, которая осуществляет информационно- и экспертно-аналитическое обеспечение работы российского правительства, а также выполняет научные исследования.

Владимир Мау был фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы. Дело прекратили в октябре 2022 года. Следствие считало его причастным к неисполнению договоров между Московской высшей школой социальных и экономических наук (Шанинка) и Фондом новых форм развития образования и к фиктивному трудоустройству 12 сотрудников. Господин Мау вину не признавал.

В ноябре он уехал в Израиль. В РАНХиГС говорили, что он «в плановом отпуске». 23 января господин Мау покинул должность ректора по собственному желанию, в связи с состоянием здоровья.

Подробнее о деле — в материале «Владимиру Мау вернули подписку».

Эрдни Кагалтынов

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