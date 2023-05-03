Экс-ректора РАНХиГС Мау исключили из набсовета аналитического центра при правительстве

Бывшего ректора РАНХиГС Владимира Мау исключили из наблюдательного совета аналитического центра при правительстве России. Распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Владимир Мау
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Аналитический центр при правительстве РФ — некоммерческая организация, которая осуществляет информационно- и экспертно-аналитическое обеспечение работы российского правительства, а также выполняет научные исследования.
Владимир Мау был фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы. Дело прекратили в октябре 2022 года. Следствие считало его причастным к неисполнению договоров между Московской высшей школой социальных и экономических наук (Шанинка) и Фондом новых форм развития образования и к фиктивному трудоустройству 12 сотрудников. Господин Мау вину не признавал.
В ноябре он уехал в Израиль. В РАНХиГС говорили, что он «в плановом отпуске». 23 января господин Мау покинул должность ректора по собственному желанию, в связи с состоянием здоровья.
Подробнее о деле — в материале «Владимиру Мау вернули подписку».