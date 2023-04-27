Германия ослабила вентили

Продолжающееся снижение цен на газ и относительно холодная весна не позволяют Германии, некогда крупнейшему потребителю российского сырья, поддерживать желаемые темпы сокращения использования газа. Так, по данным немецкого регулятора, на прошлой неделе потребление оказалось всего на 3,5% ниже среднего уровня в 2018–2021 годах, тогда как целью является сокращение на 20%. Постепенное восстановление потребления и ожидания еще более низких цен на газ летом также практически остановили заполнение газовых хранилищ.

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Германии четыре недели подряд не удается выдерживать плановые темпы сокращения потребления газа. С лета прошлого года власти страны стремятся сократить использование газа на 20% относительно среднего уровня 2018–2021 годов, чтобы компенсировать утрату российских поставок. Однако на неделе, завершившейся 23 апреля, потребление оказалось лишь на 3,5% ниже, причем относительно той же недели 2022 года оно даже выросло. В предыдущую, 15-ю, неделю года потребление было меньше уровня 2018–2021 годов на 13,7%, в 14-ю неделю — на 10,3%, в 13-ю неделю — на 17,2%.

Глава немецкого сетевого регулятора Bundesnetzagentur Клаус Мюллер констатировал, что рост спроса был вызван относительно холодной погодой, но выразил уверенность, что «инвестиции и экономия газа помогут нам подготовиться к следующей зиме».

Помимо холодной погоды, которая пока не позволяет домохозяйствам полностью отключить отопление, росту спроса на газ способствует снижение цен на него.

Майский фьючерс на индекс TTF торгуется сейчас около отметки в €39 за 1 МВт•ч (около $463 за 1 тыс. кубометров), тогда как год назад газ стоил почти вдвое дороже, а в августе 2022 года на пике цен — в 7,5 раза. При текущих ценах, с учетом роста платы за выбросы СО2, газовая генерация уже может соперничать с угольной в некоторых странах, и практически все химические, машиностроительные и цементные заводы, остановленные в прошлом году, снова становятся рентабельными. Однако далеко не все из них восстановили производство, поскольку остается неясным, насколько долго продлятся такие цены на газ и не следует ли ждать нового всплеска к осени.

Газовые трейдеры, однако, такого всплеска, видимо, не ожидают, поскольку темпы закачки газа в хранилища, несмотря на относительно низкие цены, остаются весьма вялыми. Фактически уровень заполнения ПХГ Германии за последний месяц вырос всего лишь на 1,5 процентного пункта, до 65,9%. При этом власти поставили перед немецкими компаниями задачу добиться уровня заполнения в 75% к 1 сентября и 95% к 1 ноября. Хотя эта задача выглядит технически абсолютно выполнимой даже без российского газа, европейские компании не торопятся закачивать газ, видимо, ожидая дальнейшего снижения цен на него.

Argus в своем мартовском обзоре допускало, что досрочное заполнение европейских ПХГ летом может спровоцировать резкое падение цен на СПГ, который некуда будет девать, если только спрос в Китае резко не вырастет. Ожидания замедления экономик западных стран или возможной рецессии также создают понижательные риски для газовых цен. В то же время, хотя летом цены на газ могут резко снизиться, в случае холодной зимы и отсутствия российских поставок стоимость газа в Европе вновь может подскочить.

Юрий Барсуков