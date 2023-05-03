Клуб сыграл на понижение

Стали известны результаты экономической деятельности АО «Футбольный клуб «Ростов» за 2022 год. Как следует из отчетности АО, по итогам прошлого года футбольное предприятие получило 95 млн руб. убытка. При этом оно сократило на 180 млн руб. выручку от основной деятельности и прочие доходы на 130 млн руб. по сравнению с 2021 годом. Несмотря на позитивную динамику некоторых показателей, финансовое состояние «Ростова» в прошлом году эксперты оценили как «критическое».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прошедший год оказался неудачным для «Ростова» с финансовой точки зрения

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Прошедший год оказался неудачным для «Ростова» с финансовой точки зрения

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Финансовые результаты деятельности акционерного общества «Футбольный клуб «Ростов» за 2022 год опубликованы в базе данных «СПАРК-Интерфакс». Согласно отчету, в прошлом году АО получило выручку от продаж в размере 1,67 млрд руб. (в 2021 году — 1,85 млрд руб.). При этом себестоимость продаж составила 2,4 млрд руб. Таким образом, «Ростов» в прошлом году получил 741 млн руб. валового убытка (858 млн руб. годом ранее).

Чистый убыток составил 95,7 млн руб. Относительно низкий показатель чистого убытка обусловлен поступлением в клуб 1,5 млрд руб. так называемых «прочих доходов» (доходы АО, полученные не от основной деятельности). В предыдущий год таких доходов в клуб поступило 1,63 млрд руб. Расходы на управление в 2022 году удалось уменьшить до 110 млн руб. (134 млн руб. годом ранее).

В отчете о движении денежных средств указано, что в 2022 году футбольное АО в процессе своей деятельности израсходовало 2,43 млрд руб. (3,5 млрд руб. в 2021 году). Большую часть расходов составила заработная плата работников — 937 млн руб. По сравнению с 2021 годом «Ростов» сократил издержки на зарплату на 440 млн руб. Еще 919 млн руб. клуб заплатил поставщикам и подрядчикам. В свою очередь денежные поступления в клуб от текущих операций в прошлом году составили 1,7 млрд руб. (2,5 млрд руб. в 2021 году).

Таким образом, у АО получилось 722 млн руб. отрицательного сальдо между текущими расходами и поступлениями.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков отмечает снижение выручки в 2022 году на 10% по сравнению с предыдущим годом, что, по его мнению, «может свидетельствовать о снижении интереса болельщиков и, как следствие, снижении продаж билетов и сувениров». «Вместе с тем, себестоимость продаж сократилась на 11%, что может быть связано с оптимизацией затрат на проведение матчей и управление бизнесом клуба»,— говорит Ярослав Кабаков.

В целом же, по мнению эксперта, представленные АО ФК «Ростов» данные финансовой отчетности «указывают на сложности, с которыми сталкивается АО в бизнесе».

Партнер экспертной группы Veta Александр Терентьев считает, что финансовое состояние ростовского футбольного клуба «можно оценивать как критическое». Эксперт также отметил разнонаправленную динамику связанных показателей в 2022 году — сокращение чистого убытка при снижении выручки.

Отметим, что за последние пять отчетных лет (период 2018-2022 годы) АО ФК «Ростов» лишь в 2020 году показало чистую прибыль — 19 млн руб. Все остальные годы в этот период футбольное АО было убыточным (данные «СПАРК-Интерфакс»).

Основным владельцем АО ФК «Ростов» является правительство Ростовской области. Порядка 43% акционерного общества принадлежит структурам известного предпринимателя Арташеса Арутюнянца. В настоящее время титульным спонсором ФК «Ростов» является компания «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Генеральный спонсор — букмекерская фирма BetBoom. Команду также спонсируют Новошахтинский завод нефтепродуктов, Трубная металлургическая компания, Новороссийский прокатный завод, компания «Интэнс Инжиниринг», МЭЗ «Юг Руси» и «Совкомбанк».

Финансовые дела в ФК «Ростов» в целом сходны с ситуацией во многих других клубах на протяжении последних лет.

На сайте РПЛ можно найти некоторые данные из финансовой отчетности российских ФК за 2021 год. Так, например, связанный с «Газпромом» ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) в 2021 году зафиксировал 165 млн руб. доналогового убытка. У спонсируемой РЖД команды «Локомотив» (Москва) данный показатель составил 2,2 млрд руб., у «Спартака» — 1 млрд руб. Соседний для «Ростова» клуб «Краснодар» оказался убыточен на 513 млн руб. Из остальных клубов РПЛ в этой статистике обращают на себя внимание казанский «Рубин» и московское «Динамо», показавшие в 2021 году доналоговую прибыль в размере 1,1 млрд руб. и 158 млн руб. соответственно.

Вадим Водолазов