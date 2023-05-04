2MOOD приобулась

Обувной ритейлер «Эконика», получивший прошлой осенью небольшую долю в одежной сети 2MOOD, увеличил ее до 25%. В обмен модный бренд может рассчитывать на инвестиции на расширение сети своих магазинов. 2MOOD, у которой за год выручка увеличилась втрое, есть возможность вложить свои средства в развитие. У многих ритейлеров поступление средств выросло из-за подорожания коллекций на треть после ухода западных ритейлеров. Однако, по мнению экспертов, дальнейший рост цен в такой динамике маловероятен из-за снижения доходов населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Структура обувной сети «Эконика» — «Эсперанс» в конце марта этого года увеличила свою долю с 5% до 25% в ООО «Два настроения», управляющем одежным брендом 2MOOD, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Свои 7,63% уступил основной владелец сети Сергей Борисов, у которого осталось 27,8%, по 6,19% — создательницы бренды Кристина Хоронжук и Екатерина Гаюр (у них теперь по 22,59% в ООО «Два настроения»).

О том, что структура «Эконики» получила 5% в бизнесе 2MOOD, еще прошлой осенью сообщали «Ведомости». В конце прошлой недели на форуме Retail Update гендиректор «Эконики» Сергей Саркисов заявлял. что за компанией сохраняется еще несколько опционов по увеличению доли в ООО «Два настроения». В среду господин Саркисов отказался от комментариев.

«Эсперанс» — операционная компания «Эконики», созданной в 1992 году и управляющей сейчас 130 магазинами в России и СНГ. По данным Kartoteka.ru, через УК «Группы Новард» обувной сетью владеют Андрей Илиопуло (52,35%), Вадим Кириллов (19,03%), Сергей Саркисов (18,63%) и Алексей Костюшин (9,9%). Выручка компании в 2022 году достигла 10,45 млрд руб., что на 26% больше год к году, чистая выручка — 1,18 млрд руб. (рост на 24%).

Если «Эконика» решила увеличить долю в 2MOOD, значит, компания убедилась в устойчивости бизнес-модели сети, считает управляющий партнер Fashion Factory School Мария Челяденкова. По ее мнению, такое развитие событий логично: ниши модной одежды middle-сегмента, которые занимали западные бренды, после их ухода достаются локальным игрокам.

Источник “Ъ” на рынке ритейла говорит, что у «Эконики» есть еще несколько опционов на увеличение своей доли в 2MOOD, но решение по их исполнению пока не принято. По его словам, одежный бренд готов на увеличение доли нового партнера в обмен на инвестиции в расширение числа офлайн-магазинов. Сейчас у бренда девять точек продаж в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. В 2MOOD получить комментарии не удалось.

Для «Эконики», как финансового партнера по расширению сети, приобретение доли в 2MOOD могло быть безденежным, не исключает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Он считает, что инвестиции бренду понадобятся не только на открытие новых магазинов, но и на расширение коллекций. «Сейчас локальные сети могут арендовать под точки продаж большие площади, но проблемы возникают с достаточностью ассортимента»,— поясняет господин Бурмистров.

В то же время уход зарубежных брендов привел и к подорожанию коллекций местных брендов. В ряде российских одежных сетей цены поднялись на 30%, говорит гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Это подтверждается и финансовыми результатами 2MOOD, чья выручка, по данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2022 года выросла втрое год к году, до 1,05 млрд руб., чистая прибыль — до 180 млн руб., что в четыре раза больше, чем в 2021 году. Но опрошенные “Ъ” эксперты единодушны, что дальнейший рост цен на одежду ограничен из-за снижения доходов россиян.

Сейчас для инвесторов на рынке ритейла, по словам директора ритейл-департамента CORE.XP Марины Малахатько, «стоимость билета для входа в бизнес небольших локальных сетей, показывающих рост выручки на фоне ухода западных брендов, невысока». Такие сделки, по ее словам, позволяют крупным ритейлерам диверсифицировать свой портфель марок на базе существующих сетей. Однако, предупреждает эксперт, проблема местных брендов — неумение масштабировать бизнес и не всегда правильный выбор ценового сегмента своих коллекций.

Халиль Аминов, Дарья Андрианова