ЦСКА обыграл «Урал» и стал первым финалистом Кубка России по футболу

Московский ЦСКА обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 2:1 в ответном матче финала «Пути РПЛ» Фонбет Кубка России. Встреча прошла на «Екатеринбург-Арене». ЦСКА стал первым финалистом Кубка России.

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Среди игроков ЦСКА голы забили Хесус Медина на добавленной к первому тайму минуте, а также Федор Чалов (57-я минута). Среди игроков «Урала» единственный гол забил Рай Влут (51, с пенальти). Первая игра двух команд прошла 19 апреля и завершилась со счетом 1:1.

Во втором этапе финала «Пути регионов» «Урал» сыграет с победителем матча между «Краснодаром» и «Акроном» из Тольятти. Игра пройдет сегодня, 3 мая.

11 июня в Москве на стадионе «Лужники» пройдет финальный матч Кубка России. В финале сыграют победители «Пути РПЛ» и «Пути регионов».

Лусине Баласян